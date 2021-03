Jak se žije v Pasece? Pojďte na návštěvu

Čím žijí vesnice či vesničky, které my "přespolní" obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Nový seriál Deníku vás provede obcemi na Olomoucku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Tentokrát se podíváme do Paseky, více než tísícové obci na prahu Nízkého Jeseníku se známou léčebnou, arboretem i atraktivní nabídkou rekreačních aktivit.

Paseka | Foto: Deník/Daniela Tauberová