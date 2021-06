„Parádní akce! Konečně se něco děje. Měsíce jsme byli zavření doma a nemohla jsem ani s kamarády oslavit osmnácté narozeniny,“ hodnotila obří mejdan u vody Oldřiška z Olomouce. „Jen bylo moc lidí. Na pití jsme si museli vystát frontu. Ale na to, kolik nás tam bylo, to proběhlo klidu. Všimla jsem si jen, jak se nějaké holky porvaly,“ popisovala.

Open Air party se během léta konají na břehu pískovny Náklo už roky. Po dohodě s vedením obce nově jen čtyřikrát za sezonu. V minulosti byly problémy zejména s překračováním noční hodiny, kdy měl DJ vypnout muziku. To se podle starosty Nákla Marka Ošťádala vyřešilo.

Trochu se to vymklo

„V pátek se to ale trochu vymklo. Byl to následek uplynulých měsíců, kdy lidé nic nesměli. Mladí se chtěli bavit. Na jednu stranu je to špatně, co se stalo, ale na druhou jim moc nemám sílu něco vytýkat. Bylo to těžko zvládnutelné pro všechny,“ reagoval nákelský starosta na rozvolněné davy u vody.

S pořadateli se už tento týden sešel. Podle něj dobře vědí, že kdyby porušovali pravidla, na pískovně by skončili.

Ani vlastník pozemků, společnost Cemex, podle starosty nestojí o problémy.

„S pořadateli jsme si řekli nějaké věci. Toto se už nesmí opakovat,“ dodal Ošťádal.

Policie hlídala

Na místě byla policie.

„Událost na Nákle jsme monitorovali. Případné porušení vládních opatření policisté vyřešili na místě,“ sdělil Deníku policejní mluvčí Libor Hejtman.

S policií byli organizátoři podle svých slov domluvení. O akci ji předem informovali.

„Nepředvídali jsme, kolik přijde lidí, to by nedokázal nikdo, ale z dosavadních zkušeností víme, že může dojít k problémům, proto polici tyto akce hlásíme,“ sdělili Deníku hlavní organizátoři.

Měli jsme ty lidi rozhánět?

„Na druhou stranu, co jsme měli dělat, když už tolik lidí přijelo? Rozhánět je, posílat je domů? To bychom si zadělali na ještě větší problém. Mnozí již něco vypili. Nemohli jsme nic riskovat. Jsme rádi, že akce proběhla, jak proběhla. Z našeho pohledu jsme to zvládli,“ dodali.

Na dodržování platných vládních protiepidemických nařízení účastníky mejdanu podle svých slov upozornili.

„Namátkou jsme kontrolovali, zda mají potvrzení o bezinfekčnosti. Dezinfikovali jsme místa na baru, toalety,“ prohlásili pořadatelé.

Akci ukončili podle dohody ve 2:00 a účastníkům zajistili odvoz. Na silnici byly přistaveny desítky vozidel taxislužeb.

Úklidové čety podle nich následně celý prostor vyčistily.

Hygiena: Zpětně nelze prokázat

Krajská hygienická stanice dodržování opatření proti šíření nákazy na akci na Nákle neřešila.

„Neměli jsme o ní žádnou informaci,“ sdělila Deníku mluvčí KHS Olomouckého kraje Markéta Koutná.

„Zpětně nelze prokázat případné porušení povinností stanovených v mimořádném opatření v části týkající se dané aktivity,“ poukázala.

Epidemiologická situace v Olomouckém kraji se nadále zlepšuje. Počet nakažených za týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel klesl pod 20 na 17.

V nemocnicích jsou jednotky covid pozitivních, ve Fakultní nemocnici Olomouc bylo v neděli hospitalizováno sedm pacientů s Covidem-19, z toho tři na JIP.

Přes vyhasínající poslední vlnu epidemie v Česku je však podle epidemiologů na místě určitá opatrnost.

„Všechny akce, včetně párty Náklo, by měly být pořádány v souladu s platnými mimořádnými opatřeními. Situace se může měnit i s ohledem na počínající turistickou sezonu. Chápu, že se lidé chtějí bavit, všichni po tom lační, na místě je však zodpovědnost, a to zodpovědnost každého z nás. Nikdo si nepřeje, aby se čísla opět začala zhoršovat,“ reagovala ředitelka protiepidemického odboru KHS Olomouckého kraje Andrea Škurková.