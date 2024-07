Podle zoo je podstatné, že došlo ke zpřehlednění obsazenosti jednotlivých parkovišť a lidé, kteří míří do zoo, se mohou dozvědět, zda svým autem v reálném čase zaparkují, nebo je kapacita na Svatém Kopečku již vyčerpána.

Postupně také došlo k úpravám ceníku, například v Radíkovské ze 40 korun za hodinu na strop 100 korun za den, i provozní doby.

„Nic to ovšem nezměnilo na faktu, že je parkovacích míst dramaticky a historicky málo a v exponovaných dnech jejich počet, cca 380 míst, nemůže zájem návštěvníků uspokojit. Zahrada proto o spoustu z nich přichází na místě, nebo v budoucnu, kdy tito lidé upřednostní jinou zoo,“ uvedla Gronská.

Dvě stovky míst ubyly

Vloni na Svatém Kopečku navíc ubylo na 200 parkovacích míst poté, co bylo rozhodnuto, že parkoviště U Fojtství nebude možné v nejexponovanějších dnech rozšířit o přilehlé hřiště.

„Pozemek je součástí areálu, jehož rekonstrukce se připravuje a měla by brzy začít. Dále nebylo vyhovující, že auta parkují na zelené ploše,“ vysvětlil citelný úbytek parkovací kapacity předseda komise městské části (KMČ) František Prášil.

Motoristé podle místních o to více porušují zákazy vjezdu, ve kterých hledají místo k odstavení vozidla během návštěvy zoo.

„Chybí parkovací místa, to se ví roky. U parkoviště u zoo, když je plné a zaplněna jsou i jiná parkoviště, sedí lidi v autech i hodinu a čekají, až se uvolní místo. Další posílají policajti domů už v Samotiškách. To ale přece není řešení. Tito lidé sem už nikdy nepřijedou. Musí se vytvořit záchytné parkoviště nebo postavit parkovací dům, jak se o něm 20 let mluví, zatím s příjezdem po stávající silnici, po které návštěvníci stejně jezdí. Zoo přichází o tržby, stejně tak my, co tady podnikáme,“ kritizoval například Martin Macek, který na Kopečku provozuje dvě restaurace, jednu nedaleko vstupu do zoo.

Parkovací dům blokuje spor

Podle předsedy KMČ nejsou na Svatém Kopečku žádné územní rezervy pro vybudování parkovišť.

„Variantu parkovacího domu s příjezdem z Radíkovské za Šmeralovou vilou blokuje restituční spor. Nedopadlo jednání o pozemcích pro záchytné parkoviště u rondelu v Samotiškách, odkud by lidi mířící do zoo vozil nahoru bus,“ připomněl František Prášil.

Podle náměstka primátora Tomáše Pejpka není v obou zmíněných lokalitách jednoduchá majetkoprávní situace. Řešené zatím není v dohlednu.

„Nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak situaci pomoci, je maximálně využít kapacitu hromadné dopravy. Vytvořit k domu podmínky,“ uvedl Tomáš Pejpek.

Na toto téma se na popud KMČ Svatý Kopeček nedávno uskutečnilo jednání zástupců vedení města, zoo a komise městské části. Zatím bez konkrétního výstupu.