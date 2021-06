V Holubově ulici na Svatém Kopečku platí zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, mimo dopravní obsluhy. Mnozí rodiče ho porušovali, aby dopravili dítě do školy a odpoledne zpět domů, a místní obyvatelé hned volali policii. Nyní tam denně mezi sedmou a osmou hodinou stojí strážník městské policie.

„Strážníci dříve stáli až u vchodu do školy a odchytávali řidiče, kteří zákaz nerespektovali. V posledních dnech si aspoň stoupli blíž ke značce zákazu vjezdu a dohlíží na provoz v rizikovém místě křižovatky," popisoval Deníku otec prvňáka.

Asistentka jako "převaděč"

Rodiče, aby neriskovali postih, provádějí „výsadek“ u nedaleké restaurace, někteří dokonce v křižovatce, kde v ranní špičce hrozí nebezpečné kolize. Navíc mezi nimi kličkují děti, které jdou do školy pěšky.

„Vznikají velmi nebezpečné situace. Situace je opravu neúnosná. Že máme pustit prvňáka samotného? Kolem Sadového náměstí se pohybují bezdomovci, motají se tam různé partičky adolescentů. Posledně chtěli peníze. Jde nám o bezpečí našich dětí, ne nějakou pohodlnost,“ poukazoval rodič.

Vedení základní školy a komise městské části již navrhovaly doplnění zákazu vjezdu dodatkovou cedulí, která by umožňovala vjezd ke škole pouze rodičům žáků prvních až třetích tříd.

„Rodiče naprosto chápu, že potřebují vidět, jak takto malé dítě dojde v pořádku do školy,“ uvedl ředitel svatokopecké školy Jan Kolisko.

Toto kompromisní řešení znamená strpět ráno průjezd odhadem 30 aut. „Není to možné. Neustále narážíme na odpor některých rezidentů,“ dodal ředitel.

Vedení školy dočasně vyřešilo napjatou situaci tak, že poskytlo asistentku pedagoga, která si děti ráno přebírá na parkovišti u Penzionu Fojtství, kde rodiče žáků mohou omezeně parkovat.

„Mohl jsem asistentku uvolnit díky tomu, že žák, ke kterému je přiřazena, není ve škole,“ zdůraznil ředitel.

"Kompromis odmítají"

Rezidenti a spoluvlastníci nemovitostí v Holubově ulici, které Deník oslovil, sice chápou, že rodičům jde o bezpečí dětí, ale kvůli tomu podle nich nemusejí jezdit autem až ke škole.

„Zákaz vjezdu je zákaz vjezdu! Děti dnes neudělají pět metrů pěšky. Proč si nezaparkují na parkovišti a nedovedou je pěšky ke škole? Ve škole je dvůr, mohou prvňáky vozit až tam,“ nabízel rodičům možnosti rozladěný pan Jan.

„Dají k zákazu dodatkové povolení, že jen pro první třídu, ale stejně se to nebude dodržovat. Kopeček vyžaduje kompletní dopravní řešení,“ poukázal spoluvlastník rodinného domu u základní školy.

Vyhrocenou situaci s parkováním u školy na Kopečku se snaží řešit náměstek primátora pro školství Karel Konečný.

„Kompromisní řešení rezidenti odmítají. Jedná se o tři, čtyři domy naproti areálu školy. Ranní dopravní ruch, který trvá zhruba půl hodiny, nechtějí strpět. Pomoc asistentky je alespoň částečným řešením. Děláme maximum, abychom východisko našli,“ reagoval náměstek.

Pusa a jeď

Podle informací Deníku by brzy měla vzniknou parkovací místa v režimu K+R (Kiss and Ride), která umožňují výstup a nástup z vozu. Řidič neparkuje, ale hned odjíždí. Umístěna by měla být u restaurace Chalupa na schůdkách.

„Dokončujeme návrh dopravního značení. Bude zde podélné parkování K+R, uvažujeme o pěti místech,“ potvrdil Lukáš Klevar z odboru dopravy olomouckého magistrátu.

Komunikace by se musela zjednosměrnit. Řidiči by vyjížděli na křižovatce pod hospicem.

„Od policie již máme předběžný souhlas. Od nového školního roku by to takto mohlo fungovat,“ doplnil.

Pokud by místa K+R vznikla, podle ředitele školy by od září mohlo vedení základky zajistit asistentku, která by odtud každé ráno doprovázela nejmladší žáky do školy.

„Bohužel to neřeší situaci po skončení vyučování, kdy si rodiče potřebují dítě odvézt ze školy domů,“ poukázal Jan Kolisko.