Přírodní koupaliště Poděbrady je v horkých letních dnech každoročně v obležení rekreanty, zejména Olomoučany, z nichž řada míří za odpočinkem a osvěžením u vody autem. Příjezdová komunikace a zejména parkoviště jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Letos na jaře je situace podle některých řidičů už katastrofální a kritizují, že i přesto v létě opět budou muset platit za parkování. Majitelé pozemků, kterých je několik, to řeší. Do letní sezony by chtěli alespoň ty největší výmoly na asfaltové ploše zalepit.

Parkoviště u přírodního koupaliště Poděbrady u Olomouce, duben 2022 | Video: DENÍK/Daniela Tauberová

„Jeďte se podívat, jak vypadá parkoviště, hlavně část, kudy přijíždíte na Poděbrady. Hrůza. Kolik budou za parkování vybírat? Stovku? Kam ty peníze jdou!“ kritizoval současný stav parkoviště u vyhledávaného jezera starší Olomoučan, který se obrátil na Olomoucký deník. Zatímco příjezdová komunikace byla v minulých letech částečně vyspravena, stav parkoviště se výrazně zhoršil. Podle majitelů pozemků odpovídá stav infrastruktury stáří, kvalitě provedení a vytíženosti v průběhu desítek let. V Holickém lese dokončují novou cyklostezku. A chystají se další Tři majitelé Příjezdová komunikace patří z větší části Křelovu, Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a několika menším vlastníkům. Rozlehlé parkoviště u jezera má celkem tři majitele, jedním z nich je Eva Sedláčková, v jejímž vlastnictví je část blíže příjezdové komunikaci, tedy nejvíce vytížená plocha. „Na parkovišti nebyla za dobu existence prováděna pravidelná údržba, natož nějaká generální oprava,“ poukázal Marek Sedláček. „Co se týče současného stavu a místních oprav „děr“, které na parkovišti jsou, je potřeba vzít v potaz to, že tyto opravy vydrží jeden až dva roky maximálně. Při ploše, počtu, rozloze a hloubce děr se přitom bavíme o investici ve výši 250 až 350 tisíc korun,“ poukázal za majitelku. Takto nákladná oprava podle něj není možná bez spolupráce všech „zainteresovaných“ stran. „Parkoviště je v katastru obce Horka nad Moravou, příjezdová cesta v katastru obcí Horka nad Moravou a Křelov se vstupy dalších majitelů, Poděbrady jsou začleněny do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví pod správou AOPK a zároveň jsou centrem příměstské aktivní rekreace pro město Olomouc a okolní vesnice. Z našeho pohledu je tedy nezbytné vytvořit platformu, například spolek ‚Naše Poděbrady‘, jak jsme už navrhovali, ale vytvořen dosud nebyl. Naráží na různé administrativní problémy,“ navrhoval Marek Sedláček. Samosběr zeleniny u Olomouce bude! Za pár korun, vylepšený a s novinkami "Žádný výnosný byznys" Za majitele podle něj již vstoupili do Sdružení cestovního ruchu Střední Morava, kde chce společně hledat cesty a způsoby spolufinancování nákladných oprav. Jestli se návštěvníci Poděbrad do léta dočkají alespoň „zalepení“ největších děr, to v tuto chvíli jisté není. „Dojde v rámci možností k vyspravení největších výmolů, pokud bude shoda zainteresovanych stran," reagoval Marek Sedláček. Platit za parkování se i letos bude. Finance vybrané během léta podle něj sotva pokryjí celoroční náklady spojené s úklidem areálu Poděbrad, včetně parkoviště. Podle smlouvy s AOPK, dalším vlastníkem parkoviště, výnos jde především na úklid Poděbrad. „V sezonu se jedná o tuny odpadu. Parkovné na Poděbradech tak není žádný výnosný „byznys“, jak si mohou někteří lidé myslet,“ poukázal Sedláček. Nová pláž na Poděbradech. Provozovatel Terasy o plánech, vylepšeních i udáních Parkování zdraží Vloni platili motoristé na Poděbradech 50 korun za osobní automobil, bez ohledu na délku parkování. Je to méně než například v Nákle. Letos se částka zvedne, a to o 20 korun. „Rostou náklady na odpad, údržbu areálu, benzín, naftu, služby atd.,“ vysvětlil Marek Sedláček. Jezera mezi Horkou nad Moravou a Olomoucí vznikla těžbou štěrkopísků a patří k nejčistším přírodním koupalištím v Olomouckém kraji. Celková vodní plocha koupaliště je asi 300 000 metrů čtverečních. Kvalitu vody kontroluje pravidelně Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, a to na dvou odběrových místech - U přístaviště a Plané Loučky.

