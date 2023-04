S novými parkovacími automaty se od začátku dubna setkávají motoristé, kteří parkují v pěší zóně nebo historickém centru Olomouce. Město během uplynulých dvou týdnů obnovilo čtyři desítky přístrojů.

Olomouc - nové parkovací automaty | Video: Vránová Magda

K výměně parkovacích automatů město Olomouc přistoupilo v druhé polovině března. Postupně byly z olomouckých ulic demontovány všechny původní přístroje a místo nich nainstalovány nové. Celkem je jich nyní ve městě rozmístěno 39 kusů, motoristé nově do systému zadávají registrační značku svého vozidla.

„Po zadání registrační značky si zvolí, jak dlouho chtějí parkovat. Na výběr je například hodina za čtyřicet korun nebo si mohou ´přidávat´ vždy po patnácti minutách. Z přístrojů pořád ještě ´vyjíždějí´ papírové parkovací lístky, které řidiči musejí vložit za čelní sklo vozidla,“ popsal mluvčí městské policie Petr Čunderle.

U nových parkovacích automatů je podle něj výhodou pro uživatele možnost vybrat si platbu v hotovosti nebo kartou.

„V minulosti nebyla platba kartou možná u všech přístrojů, nyní už to lze. Změna je také v tom, že parkovací lístky jsou teď nepřenosné. Na každém je vytištěna registrační značka konkrétního vozidla, takže už není možné, aby si je motoristé mezi sebou předávali a využili nevyčerpané parkovné,“ upozornil Petr Čunderle.

Platba parkovného v Olomouci je možná také prostřednictvím Premium SMS nebo přes webovou aplikaci. Sazby se naposledy zvyšovaly loni v květnu, z původních 30 na 40 korun v historickém centru (zóna B) a ze 30 na sto korun v pěší zóně (zóna A). Nově se tehdy také začalo za parkování platit již od osmé hodiny ranní.

Město připravuje změnu parkovací politiky a nové zóny C a D, platit by se za stání mělo v takzvaném širším centru města (zóna C) a na sídlištích (zóna D).

Peníze z parkovného vybraného na území Olomouce nyní putují do fondu mobility. Radnice z něj bude hradit například nová parkovací místa, cyklostezky, autobusové zastávky a další investice zaměřené na zvyšování bezpečnosti v dopravě.

