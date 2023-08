Výrazné zdražení poplatků pro rezidenty i abonenty v centru města, vznik nových parkovacích oblastí či elektronické parkovací karty místo papírových jsou největší změny v dlouhodobém parkování, které se od září chystají v Olomouci. Další začnou platit od dubna příštího roku, kdy ve městě vznikne nová zóna C a později také zóna D.

Olomouc-parkování-centrum města | Video: Vránová Magda

Od září 2023 se mění ceny dlouhodobého parkování v zónách A a B, tedy v historickém centru Olomouce.

Rezidenti budou místo tisícovky za první auto a rok platit dva tisíce korun, abonenti pak 12 tisíc korun.

Druhé auto se majiteli citelně prodraží. Rezidenti budou za roční parkovné platit 16 tisíc a abonenti 18 tisíc korun.

Tyto sazby se ale nevztahují na domácnost. Pokud bude mít každý z partnerů svůj automobil, zaplatí za roční parkování dohromady čtyři tisíce korun.

„Chceme zabránit tomu, aby neohleduplní lidé parkovali v místě svého bydliště či pracoviště hned několik vozů a zabírali tím místa ostatním,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek.

Rozdělení placených parkovacích zón a oblastí v Olomouci - nové zóny C a D budou zavedeny postupně během let 2024-2025.Zdroj: MmOl

Nové karty jen elektronicky

Již vydané papírové parkovací karty budou platit až do vypršení data platnosti. Při vyřizování nové karty si lidé od září ušetří cestu na úřad a pohodlně ji vyřídí on-line. Zároveň postupně přestanou platit přenosné parkovací karty.

„Nová parkovací oprávnění se od září budou vydávat pouze elektronicky. Vše bude vázáno pouze na registrační značku vozidla. Stejně tak i krátkodobé lístky zakoupené v parkovacích automatech,“ sdělil Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta.

Nově vydané parkovací karty už nebudou platit v celé parkovací zóně, ale jen v konkrétních oblastech. Ty jsou navrženy s ohledem na přirozené hranice a přiměřený prostor pro nalezení volného místa. Každá z nich je tak velká, aby zahrnovala nejen okolí bydliště, ale i zázemí se službami.

„Žadatelé ze zóny A, kde je nedostatek parkovacích míst, si mohou vybrat ještě jednu z oblastí v zóně B, aby se zvýšila šance na parkování,“ popsal Martin Luňáček.

Další změny na jaře

Další změny v parkování budou probíhat po etapách. Například v dubnu 2024 vznikne zóna C - východ, od července téhož roku vzniknou zóny C-západ a D-Lazce.

V říjnu příštího roku bude „spuštěna“ ještě zóna D – západ a v lednu 2025 D – jih.

V zóně C se bude parkovné platit ve stejnou dobu jako v zónách A a B.

Naopak v zóně D bude parkování zpoplatněno od neděle do čtvrtka mezi 17. a 6. hodinou, kdy na sídlištích parkuje nejvíc vozidel.

Rezidenti žijící v zóně C budou platit za roční parkování 600 korun a v rámci zóny D to bude jen stokoruna. Krátkodobé hodinové parkování přijde v zóně C na 20 korun a zóně D na deset korun.

„Lidé tam budou moci parkovat hodinu denně zdarma, každý rezident získá kredit sto hodin ročně. Ty může volně přidělit na konkrétní čas libovolné registrační značce ve své zóně,“ zmínil náměstek primátora Tomáš Pejpek.



Nová parkovací politika by měla zvýšit pravděpodobnost, že lidé zaparkují v místě svého bydliště nebo pracoviště. Zároveň by se měl snížit počet odstavných stání pro auta v pěší zóně a automobily by se z ulic měly přesunout do parkovacích domů.

Celý systém by měl být díky fondu mobility ekonomicky udržitelný. Do fondu už jdou peníze vybrané za parkování na území celého města a v budoucnu se z něj budou platit nová parkovací místa, cyklostezky, zastávky nebo opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy.

Změny v jednotlivých zónách

1. září 2023 – zóny A a B (začne elektronické vydávání dlouhodobých parkovacích karet)

1. dubna 2024 – vznikne zóna C – východ (oblasti C5 až C8)

1. července 2024 – vznikne zóna C – západ (oblasti C1 až C4) a zóna D – Lazce (oblast D1)

1. října 2024 – vznikne zóna D – západ (oblasti D2 až D4)

1. února 2025 – vznikne zóna D – jih (oblasti D5 až D6)

Krátkodobé parkování

zóna A – pracovní dny od 8 do 18 hodin – 100 korun za hodinu

zóna B – pracovní dny od 8 do 18 hodin – 40 korun za hodinu

zóna C – pracovní dny od 8 do 18 hodin – 20 korun za hodinu

zóna D – neděle až čtvrtek od 17 do 6 hodin – 10 korun za hodinu

Dlouhodobé parkování rezident

zóna A – za první vozidlo 2 tisíce korun, za druhé 16 tisíc korun

zóna B – za první vozidlo 2 tisíce korun, za druhé 16 tisíc korun

zóna C – za první vozidlo 600 korun, za druhé 12 tisíc korun

zóna D – za první vozidlo 100 korun, za druhé 10 tisíc korun

Dlouhodobé parkování abonent

zóna A – za první vozidlo 12 tisíc korun, za druhé 18 tisíc korun

zóna B – za první vozidlo 12 tisíc korun, za druhé 18 tisíc korun

zóna C – za první vozidlo 12 tisíc korun, za druhé 18 tisíc korun

zóna D – za první vozidlo 12 tisíc korun, za druhé 12 tisíc korun

Dlouhodobé parkování návštěvník

zóna C – za první vozidlo 12 tisíc korun