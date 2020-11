Město se pro novou parkovací politiku rozhodlo kvůli nespokojeným rezidentům a problémům s nedostatkem míst na sídlištích. Radnice chce situaci řešit koncepčně.

Podle primátora Miroslava Žbánka má pomoci zavedení zóny C v širším centru a zóny D na sídlištích.

Zatím je vypracovaná analýza současného stavu. Z té vyplývá, že v ulicích města běžně parkuje 22 tisíc vozidel, pro která je k dispozici 24 tisíc parkovacích míst.

Na první pohled by takové množství mělo stačit. Problém však je s tím, že lokalizace parkovacích ploch neodpovídá reálným požadavkům motoristů, navíc jich do města denně přijíždí spousta odjinud.

Nová zóna "širší centrum"

V Olomouci by se parkování v budoucnu mělo řešit cestou zavedení více zón a odlišných sazeb pro rezidenty a „přespolní“ motoristy.

„Smyslem tohoto kroku je zajistit vyšší šanci, že zaparkuji tam, kde chci a potřebuji,“ řekl k návrhu primátor.

Město má být rozčleněno do čtyř zón s různými pravidly.

Jedná se o pěší zónu, současnou zónu placeného parkování v historickém centru, novou zónu nazvanou širší centrum a novou zónu sídliště. Každá bude mít svoje pravidla, oblasti, doby zpoplatnění či výši poplatků.

Peníze vybrané za parkování by měly jít do nového fondu mobility, ze kterého by se financovala nová parkovací místa.

Skepse na sídlištích

Olomoučané žijící v zóně placeného parkování jsou k navrhovaným úpravám i cenám za parkování vstřícní.

„Většina se přiklání i k razantnějšímu zvýšení. Naproti tomu obyvatelé z těch částí, kde se nyní neplatí, zejména ze sídlišť, byli k návrhu spíše skeptičtí. Na čem panovala všeobecná shoda, bylo razantní zvýšení poplatků za druhé a případně další auto,“ popsal postoj místních motoristů Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta na základě zkušenosti z veřejných projednání, která proběhla v září.

Podrobné informace zájemci najdou na webu Spokojená Olomouc.