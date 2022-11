Podle Besipu je stávající situace v tomto místě nepřehledná. Podle krajského koordinátora by nebylo od věci zvážit případnou výjimku.

„Taky jsem si myslel, že se tady stát může. Je tu ten pruh,“ komentoval ve čtvrtek kolemjdoucí muž situaci na mostě na třídě Kosmonautů, kde stálo opět několik vozidel s „botičku“ na kole.

Letos stovky přestupků

Podle Městské policie Olomouc Zákon o provozu na pozemních komunikacích hovoří jasně v tom, že řidič nesmí zastavit a stát mimo jiné na mostě.

„S tímto si ovšem někteří řidiči absolutně hlavu nelámou a jasným důkazem je přes šest stovek přestupků, které v této oblasti letos řešili strážníci Městské policie Olomouc. Téměř 86 procent ze všech přestupků bylo spácháno na mostě na třídě Kosmonautů,“ informoval mluvčí městské policie Petr Čunderle.

„Jen včera hlídky řešily řidiče jedenácti vozidel zaparkovaných v místě, kde je to zákonem zakázáno,“ poukázal.

BESIP: Vypadá, že pokračuje parkovací pruh

Na třídě Kosmonautů, která je dostatečně široká a podél chodníku probíhá bílé vodorovné značení, je situace nejen podle samotných motoristů nepřehledná.

„Z této konkrétní situace jsem už mnoho let naprosto zoufalý,“ reagoval na problém Miroslav Charouz, krajský koordinátor Besipu. „Most je postavený, že to opticky vypadá tak, že lineárně pokračuje parkovací pruh, je to tam dostatečně široké,“ poukazoval.

Navrhuje, zda by vzhledem k místním podmínkám na tomto konkrétním mostě případně nebylo možné uplatnit výjimku.

„Nevím, zda by to bylo možné. Všichni víme, jak je to s parkovacími místy v Olomouci. Je to samozřejmě na správci komunikace a dopravních inženýrech. A zda by někdo měl vůli toto řešit ve prospěch motoristů,“ uzavřel.

V Olomouci se motoristé často dopouštějí stejného přestupku také v ulicích Jeremenkova, Komenského, Šmeralova a na Masarykově třídě.

„Apelujeme na řidiče, aby se tohoto protiprávního jednání vyvarovali a předešli tak zbytečným problémům,“ dodal mluvčí strážníků Petr Čunderle.