Nový park s jezírkem a pláží na Lazcích se pohne dopředu. Takto má vypadat

/VIDEO/ Dlouhodobý záměr na nový park v Dlouhé ulici v olomoucké městské části Lazce se v letošním roce posune do fáze přípravy projektové dokumentace. Realizace parku, který by měl využívat přírodní vodní prvek, Mlýnský potok, by pak měla probíhat po etapách.

Olomouc Dlouhá Ulice Nový Park | Video: Vránová Magda