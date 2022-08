„Jsem spokojená. Vím, že v těchto letech jsou na tom někteří hůř, takže se snažím děkovat Bohu, že ještě mám rozum, to je to nejdůležitější, a že mám i trochu té síly na obsluhu kolem sebe,“ svěřila se oslavenkyně, která žije od května 2017 v Domově seniorů Pohoda Chválkovice.

Ve středu 10. srpna zahrnuli gratulanti stoletou dámu kyticemi. Popřát přišel i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek. „Paní Skácelové přeji především zdraví a hodně radosti. Vitalitu a pozitivní pohled na svět by jí mohli mnozí mladší závidět,“ řekl Ivo Slavotínek.

Vlasta Skácelová studovala na prostějovském Reálném gymnáziu a později na Rodinné škole ve Velkém Meziříčí. V mládí byla předsedkyní organizace Červený kříž v olomoucké městské části Nové Hodolany, organizovala přednášky lékařů nejen v Olomouci, ale i v okolních obcích. Pracovala ve zdravotnictví, poté jako účetní v Uhelných skladech.

Mezi její koníčky patřily ruční práce, sama si šila oblečení, pletla, měla ráda šaty dokonale sladěné s doplňky a nosila i klobouky.

V mládí hrála volejbal, lyžovala, navštěvovala divadla nebo koncerty. V současné době si ráda přečte časopisy, sleduje aktuální dění a chodí na procházky.

„Paní Skácelová je neustále pozitivně naladěná. Je to asi dva roky, co si zlomila krček, rehabilitovala a říkala, že nemůže ležet v posteli. Je to bojovnice,“ doplnila staniční sestra domova Olga Škárková.

Jaký je recept oslavenkyně na dlouhověkost a dobrou náladu?

„Vysoký věk máme v rodině. Navíc jsem žila spíše střídmě. Největší radost mi dělají moji blízcí. Vždy jsme spolu všichni dobře vycházeli,“ dodala Vlasta Skácelová, jež má dvě děti, čtyři vnuky, osm pravnoučat a jedno malé prapravnouče.