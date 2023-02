Ve výstavních prostorách jsou k vidění umělecké panenky návrhářů a dílen z celého světa, i naprosté unikáty. Exponáty jsou signované, vydávané byly pod uměleckými galeriemi v limitovaných edicích.

Nechybí zástupci takzvaného reborn umění. Tyto panenky představující kojence a batolata vypadají jako živé děti.

„Podařilo se mi zmapovat téměř 30 let reborn umění. Někteří návštěvníci potřebují chviličku, aby vstřebali podobu se skutečným miminkem. Panenky ale vždy naaranžuji tak, aby ten ‚šok‘ nebyl takový. Mám jen pozitivní odezvu,“ zve sběratelka na výstavu.

To potvrdila například paní Jarmila z Ješova, která v sobotu dopoledne přijela na výstavu s vnučkou. Podoba panenky-chlapečka se skutečným dítětem ji zaujala.

„Miminko je opravdu jako živé, a nádherné. Smím si ho pochovat?“ poprosila majitelku a vzápětí brala do rukou vlasatého „chlapečka“ opatrně, jako by to bylo živé batole.

U Olomouce vznikne muzeum

Eva Cigánková sbírá panenky od roku 2002, kdy narazila na umění výroby uměleckých panenek. Začala se jím zabývat, studovat různé styly a postupně pořizovala další a další exponáty. Sbírka se rozrostla během pandemie covidu, kdy lidé měli omezené vyžití a vyklízeli půdy.

„Začala jsem se také věnovat restaurování doplňků pro potřeby dětí a miminek: od postýlek přes kočárky, zavinovačky po šlapací autíčka a tříkolky,“ popisovala sběratelka.

Protože doma v rodinném domě už začalo být s tolika panenkami těsno, rozhodli se s manželem postavit muzeum panenek. V lednu před dvěma lety koupili ve Štěpánově starší nemovitost určenou k demolici a vloni začali stavět.

„Muzeum bych si ráda nadělila k padesátinám, což bude za čtyři roky,“ uvedla s tím, že přes rozvoj kultury Olomouckého kraje zažádala o dotaci, která by mohla postačit na část střechy.

Výstava uměleckých panenek v Litovli potrvá do 28. dubna. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Další příležitost vidět panenky štěpánovské sběratelky budou mít zájemci už v březnu na výstavě For Model v Olomouci.

„Na For Model chystám expozici s názvem Porodnice. K vidění budou miminka ve skutečných porodnických postýlkách, které jsme získali po celé republice. Celkem 33 postýlek,“ dodala Eva Cigánková.