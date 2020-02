Právě olomoucké sbírkové skleníky zvou v těchto dnech do svých útrob na exotickou podívanou.

"Plnou citrusových plodů, květů, cizokrajných rostlin a exotických zvířat. Tropický, subtropický, palmový a kaktusový skleník jsou otevřené od února," připomněla Pavlína Hamouzová z výstaviště s tím, že například v palmovém skleníku lze spatřit kvetoucí strelície královské.

"V kaktusovém skleníku již kvetou první sukulenty a v tropickém skleníku se tvoří první plody ananasu a v subtropickém se barví také plody pomerančů a grepů," láká k návštěvě. Na citrusech se objevují první poupata voňavých květů.

"Atraktivní podívanou jsou také kajman brýlový v teráriu a velký bílý sumec, dlouhý metr a půl, který líně plave v jezírku,“ doplnil vedoucí sbírkových skleníků Pavel Souček. Zážitek si v nich lze dopřát v sobotu a neděli od 9.30 do 16.00. Od března budou skleníky otevřené denně kromě pondělí.

Olomoucké sbírkové skleníky patří k těm největším v České republice. Nejstarší, palmový skleník, se ve Smetanových sadech začal stavět v roce 1927.

Flora poprvé nechala otevřené přes zimu Rozárium a botanickou zahradu, takže se dá projít i tady. A to od 8 hodin do 15.30. S příchodem jara bude tou nejdůležitější událostí první etapa Flory, která se uskuteční od čtvrtka 23. do neděle 26. dubna.