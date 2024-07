Zrekonstruovaný polyfunkční objekt na jedné z nejlepších adres v krajském městě má v připravované dražbě vyvolávací cenu 126 milionů korun.

Prodej se má uskutečnit v rámci insolvenčního řízení dlužníka, společnosti Real Estate Moravia. Soud vloni rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek a byl ustanoven insolvenční správce.

Historická budova známá jako Palác Podstatských - jak vyplývá z podkladů aukční společnosti, která zveřejnila tuto exkluzivní nabídku – je kompletně pronajatá s ročním výnosem přes 4 miliony korun.

Kromě nebytových prostor pronajatých Potrefené huse je zde 18 bytových jednotek.

V paláci před současným nájemcem fungovala od 90. let populární staročeská restaurace U kejklíře. V minulosti dům vlastnilo město, které budovu v roce 2010 prodalo firmě Toda Ibex, za níž stojí olomoucký podnikatel Ivan Kyselý. Cena byla 41,5 milionu korun.

Transakce už tehdy nadělala zlou krev mezi novým vlastníkem a tehdejším nájemcem a olomouckým kavárníkem. Spor, který vyústil v exekuci, započal právě při prodeji domu.

Palác po poště je prodaný

Na Horním náměstí byl k mání historický palác, ve kterém před rokem zavřela Český pošta svoji pobočku. V červnu se jí při elektronické aukci podařilo najít kupujícího, který nabídl 130,5 milionu korun - minimální cena nemovitosti byla stanovena znaleckým posudkem na 130 milionů korun.

Kupujícím je společnost z Olomouce. K vítězi dražby se státní podnik ale zatím nevyjadřuje. Ve městě se spekuluje o známých jménech, ale tito podnikatelé koupi nemovitosti Olomouckému deníku nepotvrdili.

„Identitu nového majitele zveřejníme po zápisu do katastru,“ uvedl mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Proces převodu zatím není u konce. Kupní cena by měla být podle České pošty uhrazena do konce tohoto měsíce. Teprve pak dojde k zápisu do katastru.