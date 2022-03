Program podle pořadatelů nabídne to nejlepší z tuzemské i světové hudební a výtvarné scény.

Festivalové centrum tentokrát sídlí v pavilonu G, kde bude od 14 hodin zdarma přístupný multifunkční prostor s kavárnou, knihkupectvím, akreditačním centrem, dětským koutkem a herní zónou.

Nával na Floře, hravý For Model přilákal tisíce lidí. Podívejte se

První den festivalu je na programu například diskuse věnovaná archivaci filmu a videí, v 17 hodin vernisáž výstavy Only Glass between Us v palmovém skleníku nebo v 17.30 hodin křest knihy Jak si užít film.

Olomoucké parky bude společně s autory, vizuálními umělci Matějem Al-Alim a Tomášem Moravcem od 20 do 22 hodin brázdit pohyblivá videosocha Shift a prostory oranžerie se na dobu festivalu promění v kinosál.

Olomoucké Fashion Days nabídnou nejnovější trendy i finále Miss Šantovka

Sobotní program v 10 hodin zahájí projekční pásmo ze života rostlin a zvířat AniPromítačka a herní zóna Herní Kabinet, pro všechny zájemce budou dostupné až do půlnoci.

Děti se mohou od 14.30 hodin zúčastnit zvukové dílny s hudební publicistkou Mary C. V 18.30 hodin představí svou tvorbu americká umělecká dvojice Lizzie Fitch a Ryan Trecartin.

Od 17.30 budou určitě velkým lákadlem projekce ve zmrzlinářství Tomivo Gelato ve Ztracené ulici. Podrobný program festivalu PAF Olomouc 2022 zde.