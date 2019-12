Počasí bylo letos k otužilcům nemilosrdné - voda měla pouze jeden stupeň nad nulou a vzduch byl o dva stupně Celsia teplejší.

„Podmínky jsou dnes docela drsné, ale pro exhibici ve vodě to nevadí, nejde přece o závod,“ zhodnotila jedna z pravidelných účastnic Dana Zbořilová, která před lety zdolala kanál La Manche. Pro letošní ročník si zimní plavkyně, kterou čeká v únoru Mistrovství světa ve Slovinsku, zvolila kostým šaška.

Nejstraší byl Bob

Na startu se sešly na tři desítky zimních plavců ze všech koutů Moravy. Nejstarším účastníkem byl Bohumil Pácl z Prostějova, který už brzy oslaví osmdesátku.

„Studená voda pomáhá celkové kondici a jsem rád, že je v naší republice taková parta lidí, kteří se nebojí ve vodě potkat, když venku mrzne. Když člověk vleze do vody, je to chvilku šok, pak to ale v těle cinkne a už je to příjemné,“ řekl otužilec, který dobře znal i legendárního Františka Venclovského.

Vzpomínky na tradici

Silvestrovské dovádění otužilců v řece Bečvě slaví padesátku a podle Bohuslava Přidala, který je jedním z organizátorů akce, je na co vzpomínat.

„První ročníky byly u staré elektrárny a později se show přesunula k Tyršovu mostu. Při rekonstrukci nábřežních zídek se našlo místo u sokolovny, které je pro plaveckou show ideální. V minulých letech jsme museli několikrát vyřezávat do ledu otvory motorovou pilou, protože byl na Bečvě dvacet centimetrů tlustý led,“ vzpomněl.

Plavci se podle něj scházejí poslední den v roce u břehů Bečvy už od roku 1969. „Nezapomenutelné bylo, když hrál Franta Venclovský s Jirkou Rosmusem na ledě karty, ale každý rok přinese něco nového,“ dodal.

Dvacet minut ve vodě

Zimní plavci urazili ve vodě trasu od lávky U loděnice až k sokolovně. I když v ledové Bečvě strávili téměř dvacet minut, dobře se bavili. Mnozí z nich se přitom k otužování dostali až v pozdějším věku. Například Věra Kubanová z Vlkoše začala s otužováním po padesátce.

„Měla jsem problémy s klouby a od spousty lidí jsem slyšela, že studená voda léčí. Tak jsem si to chtěla vyzkoušet sama na sobě. Teď plavu závodně a cítím se skvěle, téměř nevím, co je nachlazení,“ svěřila se dvaašedesátiletá žena, která vyrazila do Bečvy v kostýmu pavoučí královny.

A co by popřáli zimní plavci show otužilců do další padesátky?

„Do dalšího půlstoletí bych jí přál, aby to bylo na Silvestra v Přerově alespoň takové jako dosud a byli jsme všichni zdraví. Stovka se totiž nezadržitelně blíží!,“ usmál se nejstarší účastník akce Bohumil Pácl.