Nemocnice v posledních letech investovala především do novorozeneckého oddělení.

Na dětském oddělení nemocnice je ročně hospitalizováno na 2 000 dětí ve věku do 19 let. Zajišťuje i péči dětem při akutních či plánovaných operacích nebo po úrazech.

Praktičtí lékaři pro děti stárnou a mladá krev, která by péči o děti převzala, se nehrne. Rodiče mnohde musejí dojíždět s nemocnými potomky k pediatrovi i hodinu. Situaci na Šternbersku, Uničovsku a Rýmařovsku pomohlo zprovoznění ambulance praktika přímo ve šternberské nemocnici.

