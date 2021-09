Rekonstrukce a provoz budovy postavené v letech 1838 až 1844, kterou památkáři považují za vynikající ukázku vojenského stavitelství, by vyšly dráž než případná novostavba.

Původně se uvažovalo, že se do areálu přestěhují stovky pracovníků státních úřadů sídlících na více místech Olomouce. Varianta padla.

Čtyřkřídlá budova na obdélníkovém půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Kvůli vysokým stropům a tvaru by případná přestavba na moderní kanceláře vyžadovala obrovské náklady.

Areál Hanáckých kasáren postavený okolo roku 1840 je prázdný od roku 2013, kdy jej opustila armáda, která budovu využívala na 170 let. Postavena byla v polovině 19. století.

Do elektronické aukce, která se uskutečnila ve dnech 1. až 3. září se přihlásil jediný zájemce, nicméně žádný příhoz v průběhu aukce nepadl.

Pokud by univerzita nakonec nepřevzala historický areál do svého vlastnictví, je podle Tesařové ÚZSVM připraven vyhlásit další kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí.

„Jeho výsledkem je dohoda obou stran, že univerzita posoudí aktuální situaci a zváží veškeré své možnosti a do konce měsíce září se vyjádří, zda její zájem o dotčený objekt trvá,“ sdělil mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Poté, co elektronická aukce počátkem září nepřinesla vítěze, jedná stát o prodeji historického areálu Hanáckých kasáren v Olomouci s Univerzitou Palackého. Jednání Olomouckému deníku potvrdily obě strany. Minimální cena v aukci byla stanovena na 262 milionů korun.

