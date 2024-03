Město řeší svůj přesluhující zimák – pro zajímavost olomoucký zimní stadion byl uveden do provozu v lednu 1948 a jednalo se v pořadí o sedmou ledovou plochu v tehdejším Československu - přes 20 let.

V roce 2012 představili radní se společností PMS Přerov, se kterou jednali o pozemcích za lední arénou, zcela novou studii rekonstrukce zimní haly. Řešila nejen zchátralý stadion, ale i širší okolí. Proměna zimáku na moderní halu v podobě ledové kostky s rýhami od bruslí by tehdy vyšla na zhruba miliardu korun.

VIZUALIZACE MĚSTSKÉ HALY OLOMOUC

Architekt Robert Štefka (Studio A2) ji navrhl s oválným hledištěm pro více než osm tisíc lidí a propojením prosklenou dvoranou s menší halou. Součástí návrhu byl tolik potřebný parkovací dům, taky nové komunikace, dvě okružní křižovatky a upravené veřejné prostranství. Projekt šel k ledu.

Plány oživilo nové vedení města po komunálních volbách v roce 2018, ve kterých se stal z plecharény jeden z hlavních předvolebních slibů.

Ve vábení voličů nejdál zašlo hnutí ANO s lídrem Miroslavem Žbánkem, jež na billboardech poutavě slibovalo podporu někdejší vlády Andreje Babiše ve výši až 800 milionů korun právě na ambiciózní projekt z pera architekta Roberta Štefky. Nepodařilo se však dořešit financování.

Haná-aréna podnikatele Látala

Městský projekt Ledové kostky, jenž má dodnes platné stavební povolení, získal v roce 2013 překvapivě konkurenta. Přišel s ním olomoucký podnikatel a bývalý hokejista Petr Látal se svými partnery v podobě studie s názvem Haná-aréna Olomouc.

Mělo se jednat o jednu z cest, jak naložit s ostudným zimním stadionem a přestavět ho například na parkování s případným místem pro úředníky.

„Jsem z Olomouce, hrával jsem tu hokej, město by si zasloužilo něco pořádného. Investovali jsme už dost peněz, abychom představili jinou variantu," sdělil Olomouckému deníku podnikatel Látal.

Novou multifunkční halu situoval na pozemky bývalých autoopraven u Velkomoravské ulice, které podnikatel vlastní. Víceúčelová hala s kapacitou do osmi tisíc návštěvníků měla podle jeho vize sloužit nejen sportu a koncertům, ale i divadlu či kongresové turistice.

Kromě arény a tréninkové haly návrh zahrnoval také hotel, obchody, restaurace, dětské hřiště nebo BMX dráhu. Realizace by nevyžadovala pouze veřejné prostředky, ale doplnily by ji soukromé zdroje. S návrhem podnikatel obeslal magistrát, krajský úřad, politické strany i hokejový klub. S městem se nedohodl.

„Ano, v minulosti byly na stole různé varianty multifunkční haly. Bohužel ale většinou narazily na možnosti územního plánu nebo na finanční náročnost daného řešení. Já se osobně kloním k variantě společného postupu se soukromým sektorem. Developer není nepřítel a je na šikovnosti samosprávy, zda se domluví na oboustranně výhodné spolupráci,“ shrnul vývoj někdejší náměstek primátora a v současnosti poslanec a olomoucký opoziční zastupitel za koalici Spolu Martin Major (ODS).

Nachlazený Gott

Olomoucký zimák to nejsou jen na první pohled viditelné oprýskané plechy pláště. Problémem je termoregulace uvnitř haly. Zima. V prosinci 2012 se o tom přesvědčila i legenda české hudební scény Karel Gott.

Během koncertu bylo v plecharéně pouhých 13 stupňů. Pořadatelé nebyli schopni prostory lépe vytopit.

„Při plánované odpolední zkoušce bylo pouhých jedenáct stupňů, museli jsme ji zrušit. Radil jsem Karlovi, ať zruší také koncert, ale obával se, že by se to obrátilo proti němu. Koncert zvládl za cenu ohrožení vlastního zdraví," popsal zpěvákův právní zástupce Jan Adam, jenž tehdy zvažoval právní kroky proti HC Olomouc, které je nájemcem stadionu. Generální manažer klubu Erik Fürst vysvětlil, že agentura si pronajala jen halu se zázemím a vytápění si zajišťovala na vlastní náklady sama.

Multifunkční aréna Redstone

Vyřešení problému s ostudnou plecharénou nabízí developerská a investiční společnost Redstone podnikatele Richarda Morávka. Projekt v podobě multifunkční haly až pro 10 tisíc lidí představil podnikatel již na konci roku 2020. Díky navrhovaným parametrům by se v ní mohly konat mezinárodní šampionáty i kulturní akce mezinárodního významu.

Arénu by developer postavil jako součást jím připravované čtvrti Nová Velkomoravská na místě bývalého vojenského areálu. Financování nové multifunkční haly u Velkomoravské by zajistila společnost Redstone a po městu, pokud kývne, by požadovala roční příspěvek 36,9 milionů korun indexovaný o inflaci, a to po dobu 30 let.

V součtu by to dělalo zhruba 1,1 miliardy, přičemž stadion by zůstal ve vlastnictví soukromé společnosti. Město by poslalo první platbu developerovi poté, co by byla hala zkolaudována.

Stop. Předběžné tržní konzultace

Rozhodnutí však do konce volebního období nepadlo a před nabídkou stála další olomoucká vláda, nově složené zastupitelstvo. To mělo o osudu plecharény rozhodovat vloni. Nestalo se.

Na tom, jak dál, se neshoduje ani současná koalice tvořená hnutím ANO, uskupením ProOlomouc a Piráti a hnutím spOlečně. Zatímco ANO je pro spolupráci se soukromým investorem v lokalitě Velkomoravská, jeho partneři jsou spíše pro opravu plecharény.

Cestu výstavby arény privátním investorem vnímá uskupení ProOlomouc a Piráti podle náměstka Tomáše Pejpka jako variantu rizikovou finančně, s malou kontrolou nad vystavěným majetkem. „Preferujeme přestavbu zimního stadionu v období po roce 2030,“ potvrdil v těchto dnech postoj náměstek.

Posun nepřišel ani na podzim. Místo jasného kroku kupředu zastupitelé odsouhlasili zahájení tržních konzultací, jak městu doporučili právníci.

Jinými slovy Olomouc zahájila proces hledání zájemce, který by vybudoval novou multifunkční halu na vlastní riziko, v jeho vlastnictví a jím provozované. Má jít o dvě ledové plochy v lokalitě Velkomoravská nebo jinde. Mohli také přijít zájemci o rekonstrukci stávajícího zimního stadionu v Hynaisově ulici.

Dva zájemci. Vlastně jeden

Ve lhůtě, do konce ledna, se přihlásili dva. Podle očekávání společnost Redstone. Hned ke dvěma variantám se překvapivě hlásila stavební společnost Strabag. Zájem projevila o výstavbu haly a současně i rekonstrukci plecharény.

Ještě před prvním jednáním, které se mělo uskutečnit 4. března, však Strabag z tržních konzultací odstoupil. Zřejmě se jednalo o nedorozumění, možná nepochopení Olomoucí avizované záměru.

„Projevili jsme zájem o účast v předběžných tržních konzultacích, abychom získali od města bližší informace o jeho představách. Na základě podkladů, které jsme obdrželi, jsme nyní město oficiálně informovali, že jako vlastní investici, což je v tomto případě podmínkou, projekt realizovat neplánujeme," vysvětlila za stavební firmu její mluvčí Edita Novotná.

Morávek: Byznys plán máme

Magistrát nyní povede podrobné konzultace se společností Redstone podnikatele Morávka. Ten si na podzimním jednání zastupitelstva vyslechl výtku, že společnost doposud nedoložila obchodní a finanční plán.

„Byznys plán zpracovaný máme, ale teď není chvíle ho prezentovat. Stavba bude zafinancovaná, záměr bude detailně prozkoumaný bankou. Náš projekt skutečně není na vodě,“ ujistil tehdy zastupitele Richard Morávek.

Evropská komise a veřejná podpora

Pokud by zastupitelstvo odsouhlasilo spolupráci města na projektu Nová Velkomoravská, podpisům smluv bude muset předcházet administrace takzvané notifikace podpory Evropskou komisí.

Financování projektu z veřejných zdrojů realizovaného soukromým subjektem může zakládat veřejnou podporu. Ta je podle smlouvy o fungování EU nepřípustná, pokud by mohla narušit hospodářskou soutěž. Komise však může u olomouckého projektu rychle vyhodnotit, že hala nemá přeshraniční, ale regionální význam, pak by se o veřejnou podporu jednat nemuselo.

HCO: Nejrychlejší variantu

Zastaralost zimního stadionu už ohrožuje samotné pokračování tradice hokeje jako vrcholového sportu v Olomouci. Plecharénu nelze ani donekonečna látat drobnějšími opravami, mohlo by se stát, že hokejový klub přijde o nejvyšší soutěž z důvodu nenaplnění požadavků svazu. Proti tedy hraje i čas.

„Pro nás je ideální variantou ta, která bude z časového hlediska nejrychlejší a pro potřeby klubu nejlepší,“ ¨sdělil Olomouckému deníku generální manažer HC Olomouce Erik Fürst. „Jakékoli další prodlení je spojeno s problémy klubu,“ poukázal.

Olomoucký klub potřebuje druhou ledovou plochu. Kvůli její absenci přišel HC Olomouc o statut Akademie Českého hokeje.

Malá hala příští rok

Město pokračuje v přípravách výstavby malé haly u zimáku. Pokud vše půjde dobře, letos by město mělo mít stavební povolení. Stavět by se pak mohlo začít v příštím roce.

Malý zimák zajistí více prostoru pro hokejovou mládež, krasobruslaře nebo bruslení škol a veřejnosti. Aktuálně se finalizuje studie a následovat bude výběrové řízení na projektanta.

