Ve středu na třech místech v kraji hlasovali z auta lidé, kteří se kvůli koronaviru ocitli v karanténě či izolaci. V pátek 9. a v sobotu 10. září budou se do volebních místností budou moci dostavit všichni ostatní obyvatelé starší 18 let ze Šternberska, Uničovska, Litovelska, Mohelnicka a Zábřežska.

Před rozhodujícím duelem položil Deník oběma kandidátům několik otázek:

Marek Ošťádal

starosta Nákla, hudebník kapely Stracené ráj, moderátor

Zdroj: Archiv politikaJak se připravujete na druhé kolo voleb?

Jak můžeme. Moc toho možno dělat není. Zaprvé týden je krátká doba a moc se toho nedá stihnout, zadruhé pan plukovník (ministr zdravotnictví Prymula, pozn. red.) nám zakázal zpívat. Chtěli jsme udělat s kapelou nějaké koncerty a nemůžeme. Spíš využíváme sociálních sítí, podpory kamarádů, starostů a podobně.

Kdo z nepostupujících kandidátů z prvního kola, případně dalších regionálních osobností, vám vyjádřil podporu?

Podpořil mě František John, starosta Zábřehu.

Byl byste v případě zvolení senátorem nadále i starostou?

Post starosty je ještě na dva roky. Mám tu spoustu rozdělané práce a nejsem ten, kdo by od ní utekl. Každopádně ty dva roky tu dodělám, co mám rozděláno. Stejně si myslím, že po nástupu do Senátu se s ním musí člověk seznámit, to prostředí načíst. Pokud se do Senátu dostanu, jsem rozhodnut po dvou letech už nekandidovat na starostu a věnovat se naplno už jen Senátu.

Senátní volby jsou hodně regionalizované. Žijete na Olomoucku, proč by vás měli volit i lidé ze Zábřežska, které se nachází mimo tento region?

Dívám se na to komplexně. Celý volební obvod je region Hané. Území Zábřežska, i když zasahuje do podhůří Jeseníků, je pořád region Hané a lidé jsou tu hodně podobní. Jako starosta se snažím své úkoly dělat na sto procent a dávat tomu ještě něco navíc. Jsem z Mezic a starostuji v Nákle, je celé spravené a v Mezicích teprve začínáme. Nejsem nějaký nacionalista, který si za každou cenu hájí jen to svoje a ostatní ho nezajímá. Pokud budu senátorem, budu pracovat pro celý region. Navíc mám podporu pana starosty ze Zábřehu, to je i záruka naší další spolupráce.

Jan Zahradníček

starosta Medlova, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Zdroj: Archiv politika/stranyJak se připravujete na druhé kolo senátních voleb?

Udělal jsem si analýzu volební účasti. Z té jsem vyhodnotil oblasti, kam chci ve zbytku času směřovat svoji pozornost. Bohužel ale času již moc není. Hlavním cílem ale zůstává to, abych přesvědčil lidi, že není zbytečné chodit ke druhému kolu senátních voleb. Uvidíme, co se podaří. Druhé kolo je ale o něčem úplně jiném. Lidé srovnávají odbornou kvalitu a to, co kdo pro region udělal. Tady bych díky mému působení na Olomouckém kraji mohl mít mírnou výhodu.

Kdo z nepostupujících kandidátů z prvního kola, případně dalších regionálních osobností, vám vyjádřil podporu?

Z nepostupujících kandidátů to je jeden kandidát a vyjádřil podporu tichou cestou. Z těch ostatní cítím širokou podporu zejména starostů obcí, kteří hodnotí zejména moji odbornou stránku. Ale také to, že jsem vždy ochotně všem pomohl.

Byl byste v případě zvolení senátorem dále i starostou?

Určitě v Medlově dokončím mandát starosty obce. To je ještě necelé dva roky. Pak se uvidí.

Senátní volby jsou hodně regionalizované. Žijete na Olomoucku, proč by vás měli volit i lidé ze Zábřežska, které se nachází mimo tento region?

Lidé ze Zábřehu nemusí mít nejmenší obavu, že bych na ně zapomněl. Naopak, mám tu řadu přátel ve fotbale, mezi firmami, v hnutí ANO. Určitě mohou být obyvatelé tohoto koutu volebního obvodu klidní. Nakonec, pokud postoupím, rád je o tom přesvědčím. Stačí se podívat na opravy vozovek v tomto regionu, investice jsou vidět na první pohled. A to nehovořím o dalších dotačních financích, které Olomoucký kraj do tohoto regionu s přispěním Odboru dopravy a silničního hospodářství poskytl (například dětská hřiště či cyklostezky).