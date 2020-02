Naposledy se do evidence v prosinci dostala žena z Přerovska. Celkově jde v olomouckém regionu o nárůst o tři případy v porovnání s rokem 2018.

Zatímco ve většině starších případů z Olomouckého kraje uvedli pacienti, zpravidla muži, že se nakazili při homosexuálním či bisexuálním intimním kontaktu, poslední nakažená žena zmínila heterosexuální styk.

Muž a žena, které podchytila statistika v říjnu loňského roku, jsou rovněž z přerovského okresu a nakazit se měli při injekčním užívání drog. Podrobnosti k případům laboratoř nezveřejňuje.

Region s osmi novými potvrzenými případy vloni opět překonal sousední Zlínský i Pardubický kraj, kde laboratoř eviduje pět a šest nově nakažených.

V Moravskoslezském kraji bylo nově podchyceno 16 případů a v Jihomoravském 22. Nejvíce případů bylo tradičně v Praze, a to 99. Celkově došlo v České republice, kde bylo zachyceno 222 nových případů infekce HIV, k mírnému nárůstu v porovnání s rokem 2018.

Infekce HIV se v ČR stále přenáší především sexuální cestou (93,2 procent případů v roce 2019), přičemž 151 (68 procent) nových případů bylo zjištěno u mužů majících sex s muži.

Průměrný věk mužů byl 36,6 roku a žen 38,7 roku. Věkové rozpětí bylo podle údajů Národní referenční laboratoře od 14 do 74 let u mužů a od 21 do 77 let u žen.

Anonymně a bezplatně se mohou zájemci z Olomouckého kraje, kteří si nejsou jisti následkem svého rizikového chování, nechat vyšetřit v poradně prevence HIV/AIDS při Zdravotním ústavu v Olomouci ve Wolkerově ulici.

Do poradny, která sídlí v budově Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, přicházejí podle odborníků nejen sexuální menšiny, ale i heterosexuálové, kteří si dopřáli rizikové dobrodružství během pobytu v zahraničí. Čína, Vietnam či Thajsko jsou destinace, které uvádějí nejčastěji.

„Přišel muž mladého věku, jenž počátkem léta odjel do Asie, kde si dopřál erotickou masáž – se vším všudy. Byl vystrašený, uzlíček nervů. Probrali jsme celou situaci a následoval odběr krve,“ popisovala na podzim Hana Kabátová, vedoucí olomoucké HIV/AIDS poradny.

Domů odešel s lístečkem, na který lékařka napsala "jeho" číslo.

Pohovor i vyšetření jsou v poradně anonymní. Pod číslem je evidován vzorek odebraného biologického materiálu. Ten ještě týž den putoval do laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Za týden se zájemce o vyšetření dozví výsledek.

Kabátová radí každému, kdo si není jistý, zda se nemohl nakazit, aby si nechal provést diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí až za několik týdnů po nákaze.

„Pokud má být výsledek testu skutečně prokazatelně spolehlivý, musí uplynout nejméně dva měsíce od rizikového chování,“ vysvětlila.