Rozšíření péče je podle vedení kliniky možné i díky technické a finanční pomoci organizace UNICEF. Ta umožní rozvoj této komplexní zdravotní péče a přijetí dalších klientů bez ohledu na jejich národnost. Tedy nejen dětí uprchlíků z válečným konfliktem zmítané Ukrajiny, pro něž je program určen především.

V ambulanci lze děti zaregistrovat nejlépe tehdy, pokud mají bydliště spádové k FN Olomouc. Návštěva ordinace s dítětem s neakutním stavem nebo zdravým dítětem k domluvě či registraci je nevhodnější od úterý do pátku v čase od 11 hodin, ve čtvrtek i v odpoledních hodinách od 13 do 18 hodin. Rodiče prokáží dokladem totožnost dítěte, které by mělo mít sjednané pojištění v ČR a očkovací průkaz, respektive doklad o řádném očkování dle věku dítěte.

V případě chronické nemoci či chronických zdravotních problémů je třeba předložit lékařskou zprávu od příslušného specialisty. Více informací naleznou zájemci na webu detskaklinika.fnol.cz, telefonický kontakt do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost je 588 444 634.

„Podobně jako v případě ambulance praktického lékaře pro děti a dorost je ve FN Olomouc v plánu rovněž vznik ordinace praktického lékaře pro dospělé, která také díky podpoře UNICEF nabídne své komplexní služby v tomto oboru,“ sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.