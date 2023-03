Rekonstrukce bazénové vany, která je dnes v havarijním stavu, uzavře od 2. května přerovský plavecký areál. Tréninky plavců, vodních pólistů, ale i potápěčů se dočasně přesunou na venkovní pětadvacetimetrový bazén, který bude vyhřívaný. Podle sportovců je problém zajistit tréninky v okolí - kapacity ve většině měst jsou totiž obsazené.

Plavecký areál v Přerově, leden 2023 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Rekonstrukce vnitřního padesátimetrového bazénu začne v květnu. „V tuto chvíli už čekáme jen na podepsání smlouvy se zhotovitelem. Pokud vše vyjde podle předpokladu, areál se od 2. května uzavře a obsadí ho stavebníci. Výměna bazénové vany potrvá do konce října,“ shrnula mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Bazénová vana slouží veřejnosti od roku 1978, kdy byl plavecký areál ve městě otevřen. V posledních letech se ale v ní objevily mikrotrhliny a voda prosakuje.

Rekonstrukce přijde město na 22 milionů 671 tisíc korun a provádět ji bude Přerovská stavební společnost, která jako jediná projevila o zakázku zájem.

Opravy budou náročné

„Přípravy na zahájení stavby jsou v plném proudu a v současnosti vyklízíme rozlehlé vnitřní prostory, především v suterénu. Od května se pak otevře venkovní pětadvacetimetrový bazén, kde by se měla voda vyhřívat. Po dobu rekonstrukce snížíme vstupné o dvacet procent a automaticky bude prodloužena platnost kreditních čipů,“ uvedl Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov, která je provozovatelem.

Stavebníky čekají náročné opravy - nejprve začnou sanovat podkladní vrstvy a vybourávat staré keramické obklady, a poté je nahradí novými.

„Součástí zakázky je i oprava přelivných žlábků a ochozových ploch bazénu. Ochozy se doplní o nové liniové odvodnění a nové budou i startovací bloky. Barva obkladů je v kombinaci modrá a bílá,“ upřesnil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Město původně uvažovalo o modulárním systému, který je tvořen panely z nerezové oceli v kombinaci s tvrdým PVC. Nakonec ale zvítězily tradiční kachličky a dlažba, aby zůstal zachován standardní rozměr bazénu, což by byl v případě nerezové vany problém.

Padesátimetrový vnitřní bazén v Přerově je pro tréninky sportovců ideální. Trénuje zde Klub vodního póla, využívají ho plavci i potápěči. Sportovci už jsou smířeni s tím, že se tréninky přesunou na venkovní bazén, jenž bude vyhřívaný.

„Duben máme ještě zabezpečený, a od května začneme využívat dvě nebo tři dráhy venkovního bazénu, kde se prostřídáme s ostatními oddíly,“ popsal Ladislav Mazák, předseda Klubu vodního póla v Přerově.

Podle jednatele Petra Přikryla klub stávající sezonu zajistí, horší to ale bude na podzim.

„Pojedeme v režimu suchá příprava, venkovní bazén a tréninky v okolí. Bazény v jiných městech jsou ale kapacitně vytížené a vhodný pro vodní pólo je jen areál v Olomouci, a pak až v Hradci Králové. Uzavřený je i ten v Brně. Na podzim tedy musíme nasmlouvat bazény v okolí a budeme jednat i s Českým svazem vodního póla, aby nám nedali organizaci nějakého turnaje třeba v říjnu,“ konstatoval Petr Přikryl.

Sportovci připouštějí, že zajistit tréninky jinde není vůbec jednoduché. „Hledali jsme už v předstihu jiné možnosti pro případ, že by se bazén uzavřel dříve, a jediná Olomouc nám vyšla vstříc. Tréninky tedy přesuneme na venkovní bazén, který by měl být vyhřívaný s tím, že dětem doporučíme župany. Chceme také více využívat tělocvičnu. Starší plavci měli zajištěné tréninky ve Zlíně,“ řekl Pavel Lanč, trenér přípravky oddílu Plavání Přerov.

Improvizovat musí po dobu oprav i potápěčský klub Scorpen. „Máme zajištěné tréninky na venkovním bazéně, ale sháníme i vhodné areály v okolí. Není to vůbec jednoduché, protože je všude obsazeno - zkoušeli jsme Olomouc, Kroměříž, Zlín i Prostějov. Na konci května nás navíc čeká mistrovství republiky, takže příprava právě v květnu vrcholí,“ shrnul Miroslav Nezhyba, místopředseda potápěčského klubu Scorpen Přerov.

Podle jednatele Sportoviště Přerov Petra Kouby potrvá rekonstrukce do konce října - v listopadu už by se mělo vrátit vše do starých kolejí.

„Veřejnost bude moci od června využívat venkovní plavecký areál, který bude otevřený i s atrakcemi přes celé léto až do září. V říjnu začneme zase vyhřívat vodu na pětadvacetimetrovém bazénu. Od listopadu omezení skončí,“ uzavřel.