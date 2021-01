Silnice druhých a třetích tříd v Olomouckém kraji byly ze strany státu podle náměstka hejtmana Michala Záchy dlouhodobě podfinancované.

„Kraj je převzal ve špatném stavu. Peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury nám pomohou na několika místech současnou situaci výrazně změnit k lepšímu,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury se kraji podařilo získat přes 225 milionů korun, peníze využije na opravy pěti silnic.

Nová cesta z Troubek do Vlkoše

Největší z nich je rekonstrukce 4,6 kilometru dlouhého úseku z Troubek na Přerovsku do Vlkoše. Výsledná cena bude jasná až poté, co bude během několika týdnů ukončeno výběrové řízení. Dá se ale očekávat, že přesáhne sto milionů korun.

Troubky podle starosty Radka Brázdy čekaly na opravu delší dobu.

„Silnice je ve velmi špatném stavu. Stavební povolení má správa práva silnic už od roku 2018, ale zahájení prací se bohužel pořád odsouvalo,“ popsal Radek Brázda.

Obec v loňském roce začala připravovat opravy chodníků kolem silnice.

„Loni jsme udělali první etapu. Nyní připravujeme projekt na další. V druhé polovině letošního roku by mohlo být na chodníky vydané stavební povolení. V projektu řešíme také odvodnění silnice, aby dešťová voda z vozovky nestékala až k rodinným domům,“ dodal starosta Troubek s tím, že obec by pak průběh prací s krajem ráda koordinovala.

Kromě silnice z Troubek do Vlkoše dojde na rekonstrukci silnic také v dalších obcích Olomouckého kraje.

„K dalším akcím budou patřit práce na silničním spojení Hanušovic a Rudy, okružní křižovatka v Mohelnici nebo průtah Mezicemi, které patří k Náklu,“ upřesnil náměstek Michal Zácha.

Voda stříká až na fasády

Silnice procházející Mezicemi, místní částí Nákla na Olomoucku, už si rekonstrukci zaslouží.

„Cesta je v havarijním stavu, hodně rozbitá a špatně se po ní jezdí. Každý rok to sice vyspravili asfaltem, ale dlouho to nevydrželo a voda stříká až na fasády rodinných domů. Občas tam ´zabloudí´ kamiony, které to ještě zhoršují. Z pohledu kraje je to asi nevýznamná komunikace, ale my jsme bojovali mnoho let, aby ji opravili,“ řekl starosta Marek Ošťádal.

Obec podle něj vybuduje nové chodníky, parkovací zálivy a napojení na nemovitosti. Náklady by se měly pohybovat okolo 14 milionů korun a tak žádá o dotace. Oprava by měla začít na jaře, hotovo by mělo být během letních prázdnin.

Rekonstrukce i z peněz EU

Správa silnic Olomouckého kraje letos bude pokračovat také v opravách silnic částečně financovaných Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

„K těm patří například komunikace druhé třídy mezi Medlovem a Uničovem, další etapa rekonstrukce silnici druhé třídy Laškov-Kandia a oprava betonových úseku silnice druhé třídy, která vede Oderskými vrchy od dálnice u Velkého Újezdu do obce Potštát,“ sdělila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

Pokračovat budou už dříve zahájené opravy, například průtah obcemi Všechovice, Skrbeň, Určice a Alojzov. Počítá se rovněž s opravou mostu v Opatovicích na Přerovsku.