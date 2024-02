Poškozené silnice v ulicích Okružní a Pavelkova nebo velmi frekventovanou křižovatku Schweitzerovy a Velkomoravské ulice čeká letos rekonstrukce. Město Olomouc opraví také Uhelnou v centru města nebo Dlouhou ulici na Lazcích, celkem počítá s investicemi okolo 130 milionů korun.

Křižovatku Schweitzerovy a Velkomoravské i Uhelnou ulici čeká v roce 2024 oprava | Video: Vránová Magda

Stavební práce začnou ve středu 13. března opravou cesty na cyklotrase mezi olomouckými městskými částmi Nemilany a Nedvězí.

O pět ní později bude zahájena oprava žulového povrchu v Uhelné ulici v centru města. Firma tam vylepší také odvodnění, práce mají trvat do 12. května. Po dobu opravy budou rezidenti parkovat nedaleko Terezské brány.

Dvě velké opravy začnou na přelomu března a dubna, kdy se počítá se zahájením čtvrté etapy rekonstrukce živičného povrchu v Pavelkově ulici. Ta zahrnuje asi 640 metrů dlouhý úsek od křižovatky ulic Lipenská a Pavelkova až k mostu přes řeku Bystřici. Počítá se tam s výměnou obrubníků, doplněním přídlažby a nových uličních vpustí.

Ve stejnou dobu má začít rekonstrukce Okružní ulice v úseku od Jílové po Dělnickou. Olomoučané tam pak budou využívat nové inteligentní autobusové zastávky. Práce by měly být hotové do konce června, ulice bude pro dopravu uzavřena, do tamních garáží se ale majitelé po dobu stavby dostanou.

V létě se pro motoristy uzavře také křižovatka Schweitzerovy a Velkomoravské ulice. Jedna z nejfrekventovanějších křižovatek spojující centrum se sídlištěm Povel se kromě nových povrchů dočká nových semaforů, což by mělo zlepšit i koordinaci s křižovatkou v Rooseveltově ulici.

„Na tuto akci navazuje oprava vozovky ve Schweitzerově ulici v úseku od Velkomoravské až po Zikovu. Její součástí bude úprava autobusových zastávek a doplnění inteligentního označníku u zastávky Povel, škola,“ sdělila náměstkyně primátora pro dopravu Miroslava Ferancová.

Peníze na opravy rostou

Do oprav silnic město každoročně investuje sto milionů korun.

„Podfinancovanost našich komunikací je zhruba jedna miliarda korun. Pokud se nám bude dařit po dobu deseti let investovat do oprav každý rok minimálně sto milionů, měli bychom se dostat do stavu, že komunikace nebudou vyžadovat velké rekonstrukce, ale budou stačit běžné opravy a údržba. Částka, kterou ročně do oprav investujeme, roste. Letos se podařilo v rozpočtu vyčlenit zhruba o dvacet procent více než loni,“ informoval vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý.

Opravovat se podle něj bude také Dlouhá ulice na Lazcích, několik autobusových zastávek nebo zastřešení vstupu do podchodu před hlavním nádražím.

„Rádi bychom všechny důležité opravy stihli dokončit ještě před začátkem nového školního roku,“ dodal Marek Černý. Pokud se podaří zakázky vysoutěžit za nižší ceny, došlo by na opravy dalších silnic, které už rekonstrukci také potřebují.

Opravy silnic v Olomouci 2024

(výběr největších investic, uvedeny předpokládané náklady)

- ulice Okružní - 24,4 milionu

- ulice Schweitzerova, Velkomoravská – Zikova - 17,5 milionu

- ulice Pavelkova od mostu přes Bystřici po křižovatku ulic Pavelkova a Lipenská - 22,4 milionu

- ulice Dlouhá - 11 milionů

- ulice Uhelná - 6,2 milionu

- Třída Míru komunikace – archiv Univerzity Palackého - 3 miliony

- autobusová zastávka u pošty ve Foerstrově ulici směr k hlavnímu nádraží – 1,4 milionu

- autobusová zastávka Povel škola v obou směrech – 4,4 milionu

- autobusová zastávka Finanční úřad směr Lazce 4,1 milionu

- zastřešení vstupu do podchodu v Jeremenkově ulici – 3,5 milionu

Podrobný přehled je k dispozici na webu města.