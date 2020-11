Společnost Atris na svých facebookových stránkách představila fotky z dokončené stavby nového depa pro Slovenskou strelu. Na zakázce se podílela jako subdodavatel společnosti PS Brno, která zakázku za 58 miliónů korun.

„Nový pavilón, ve kterém bude M 290.002 vystaven, je již hotov,“ potvrdila Tatra Trucks na svém facebookovém profilu.

Oprava unikátního motorového vozu finišuje, hotovo by mělo být do konce roku. Renovace probíhá ve společnosti ČMŽO – elektronika od roku 2018, firma na něm odpracovala již 60 tisíc hodin. Vůz se vrací do podoby, v jaké byl při svém vyjetí na koleje.

„Lze tedy říci, že Strela bude více původní, než byla před zahájením renovace,“ uvedla Tatra na facebooku.

Podle čerstvé zprávy na firemním profilu přinesla renovace i řadu kuriózních nálezů. „Na obložení stěn se například našly původní noviny z roku 1936 s dobře čitelným textem o aktuální politické situaci nebo výsledcích fotbalových utkání,“ uvedla Tatra Trucks.

Oprava nabrala kvůli koronaviru mírné zpoždění. V červnu se vůz objevil na kolejích, když se převážel k nalakování.

Slovenská strela v průběhu rekonstrukce:

Kulturní památka

Motorový vůz M290.002 je národní kulturní památkou. Naposledy byla Slovenská strela na železniční trati v roce 1960, pak stála dlouhé roky v Kopřivnici na kolejích u muzea Tatry jako exponát.

Motorové vozy M290.0 byly vyrobené v roce 1936 pro tehdejší Československé státní dráhy v Tatře Kopřivnice. Na voze je unikátní například elektromechanický přenos výkonu od Josefa Sousedíka. Díky jeho nápadu se vůz rozjížděl na elektrický pohon, čímž lze vozidlo považovat za hybridního průkopníka. S rostoucí rychlostí se trakční motor odpojil a vozidlo bylo poháněno pouze na mechanický přenos. Dosahoval rychlosti až 130 kilometrů za hodinu, při zkouškách zvládl rychlost až 148 kilometrů za hodinu.

Dráhy je nasazovaly na trasu z Prahy do Bratislavy, označení Slovenská strela zůstalo v jízdním řádu dosud, i když doplněné o název Metropolitan. Jen pro srovnání: v roce 1936 urazily tyto vlaky cestu z Prahy do Bratislavy za 4 hodiny a 51 minut. Dnes trvá cesta bez minuty 4 hodiny.

Během války vozy nejezdily kvůli nedostatku paliva, pak sloužily pro vládní a ministerské jízdy. Jeden z vozů po odstavení vyhořel, druhý se dostal do podnikového muzea Tatra.