Autobusy IDSOK a motoristé teď jezdí z Lutína po obousměrné objízdné trase Třebčínskou ulicí směrem do Třebčína a dál do Slatinic.

Uzavírka má trvat do pátku 11. listopadu, provoz na silnici z Lutína do Slatinic by měl být v pátek obnoven přibližně v 7 hodin.

