„Je mi líto těch psů, a tak jim vždycky dám aspoň dvacet korun na žrádlo. Místo psí konzervy pak ale na zemi většinou vidím krabicové víno,“ svěřil se se svým zážitkem senior, který chodí pravidelně nakupovat do obchodního centra v Kojetínské ulici.

Hnízdištěm je okolí nádraží

Právě okolí Tesca patří mezi oblíbené destinace bezdomovců. Základnu ale mají také u Kolosea nebo hypermarketu Albert u nádraží.

„Zdržují se i ve squatech u nádraží, kde přespávají. Většinou si něco vyžebrají u obchodu, a pak si jdou odpočinout kousek od kolejišť. Je to prostor Českých drah, ale ty to neřeší. Často se přesunou ke Galerii, kde se scházejí u kašny na náměstí Přerovského povstání, a občas, když jsou kulturní akce, vyrazí i na Masarykovo náměstí,“ popsal realitu ředitel Městské policie v Přerově Omar Teriaki.

Pod dohledem kamer

Město chce neutěšenou situaci řešit ve spolupráci s vedením nákupních center.

„Po oteplení se tyto jevy množí a naši občané na ně poukazují. Začal jsem proto jednat se šéfy nákupních center a hledáme cesty, jak si můžeme vzájemně pomoci, například v otázce kamerového systému,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Pobudy podle něj není snadné z okolí nákupních center vystrnadit. Přestože ve městě platí vyhláška, která zakazuje popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích, horší je to s vymahatelností práva. Často je také těžké dokázat, že bezdomovci popíjejí alkohol, protože láhev ještě před příjezdem hlídky Městské policie ukryjí.

„Není jednoduché bezdomovce vykázat. Jednali jsme proto s vedením Tesca, které nám umožní nahlédnout do jejich kamerového systému. V případě, že požívají alkohol a my máme takzvanou suchou vyhlášku, tak to jde. Pokud ale přijede hlídka a alkohol u sebe nemají, je obtížné najít důvod. Takto může hlídka nahlédnout do kamerového systému centra, a když zjistí, že dotyčný popíjel, vykáže ho,“ řekl Vrána.

Město si chce posvítit také na bezdomovce, kteří nocují ve squatech v nevyužitých budovách Českých drah nebo soukromých vlastníků u nádraží.

„Posun nastal v lokalitě u „mašinky“, kde je více zchátralých objektů. Jeden je ve velmi špatném stavu a jeho posouzení provedl i Stavební úřad. Soukromý vlastník proto zvažuje demolici, což je dobře, protože se v budově scházeli drogově závislí a mladiství, kteří zde popíjeli alkohol,“ zmínil.

Zesílí také pochůzková činnost strážníků a asistentů prevence kriminality v okolí vlakového nádraží, které patří z pohledu bezpečnosti k nejkritičtějším místům. Více zaměřit se má na toto místo i republiková policie.

„Bezdomovectví je celorepublikový a především sociální problém. Aktivně dostat lidi z ulice je nutné a měla by se o to postarat státní sféra,“ soudí ředitel městských strážníků Omar Teriaki.

Ten také upozornil na pasivní přístup některých neziskových organizací. „Nezaregistroval jsem jejich snahu dostat tyto lidi z ulice,“ uzavřel.