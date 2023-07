Co mají společného Kostelec nad Orlicí, Vamberk, Piešťany a Onko klub Slunečnice Olomouc (klub)? Hned to vysvětlím. První dvě města byla cílem zájezdu a třetí rekondičního pobytu, které uspořádal náš klub v druhé polovině května a na přelomu května a června.

Prohlídka Nového zámku - naším průvodcem byl František Kinský. | Foto: Věra Kratochvílová, se souhlasem

Ve středu 24. května autobus s 27 členkami našeho klubu, doplněný o 30 „hostů“ a to nejen žen, ale i několika pánů, zamířil nejdříve do Kostelce nad Orlicí. Cílem byla návštěva Nového zámku Kinských.

Zámek byl vrácen rodině Kinských v roce 1992 ve špatném stavu. Jeho rekonstrukci zahájil Josef Kinský a pokračoval s ní jeho starší syn František, kterému byl v roce 2004 rodinný majetek předán.

Zámek získal původní nádhernou empírovou podobu a byl doplněn empírovým mobiliářem. Náš uznání si zasloužily nejen zámecké místnosti jako např. zrcadlový sál, kde se konají koncerty, svatby, dále galerie a další prostory, ale i park se vzrostlými stromy a kvetoucími keři.

Za rozkvetlé okno či balkon až deset tisíc korun? Květinová soutěž právě začíná

A František Kinský, mimochodem známý jako erudovaný průvodce pořadem České televize o českých šlechtických rodech Modrá krev, nás osobně prováděl zámkem. Jeho výkladem jsme byli nadšeni, byl nejen profesionální, poutavý, ale i vtipný, obsahoval např. i vzpomínky na historky z dětství. Jeho vyprávění bychom rádi poslouchali dál, ale přišel čas na oběd.

Přesunuli jsme se do Toniovy zámecké kavárny a restaurace, kde bylo prostřeno. A jaké bylo naše překvapení, že nám oběd servíroval i pan František Kinský. Tím si nás ještě více získal. Náš obdiv patřil nejen jeho vzdělanosti, ale i skromnosti a bezprostřednosti.

Po obědě jsme se ještě měli čas projít krásně upraveným parkem.

Odpoledne jsme pak navštívili Muzeum krajky ve Vamberku. Bylo založeno již v roce 1929. Paličkování má ve Vamberku téměř čtyřsetletou tradici.

Senioři z Olomouce a Hradce Králové se opět sešli u Svitav. Zavoněly i tvarůžky

Obdivovali jsme staré lidové krajky, stejně jako kolekce, které reprezentovaly Československo na světových výstavách EXPO Brusel 58 a EXPO Montreal 67, i současnou krajkářskou tvorbu. V prodejně jsme si před návratem do Olomouce ještě zakoupili drobnější i větší paličkované suvenýry.

Jen o čtyři dny později opět dvacet sedm členek („Slunečnic“, jak někteří nás oslovují) nasedlo do autobusu, který nás odvezl na rekondiční pobyt do Hotelu Harmonia Piešťany – Banka.

Sice starší objekt, ale s pohodlným ubytováním, wellness centrem, vynikající stravou a vstřícným personálem. Najdeme ho v tichém prostředí na pravém břehu Váhu u přehrady Sľňava něco přes dva kilometry od centra Piešťan.

Čekalo na nás pět dní naplněných nejrůznějšími aktivitami a akcemi.

Každý den jsme začínaly rozcvičkou s naší tělocvikářkou Janou. Po dobré snídani jsme postupně absolvovaly šest procedur, které byly součástí pobytového balíčku jako např. bylinkový zábal, aerosolová mořská koupel, oxygenoterapie atd.

Základní škola Dr. Hrubého ve Šternberku slavila 100. výročí. Podívejte se

Mimo to jsme měly možnost vybrat si ze široké nabídky dalších léčebných úkonů. Většinou si děvčata dokupovala masáže. Součástí dopoledního programu bylo cvičení v tělocvičně opět s naší Janou.

Na každé odpoledne připravili pracovníci hotelu zájezdy vlastními autobusy do zajímavých míst v okolí za příjemnou cenu. Společně jsme absolvovaly komentovanou prohlídku centra Piešťan s průvodkyní paní Květou.

Byla spojená s plavbou lodí po vodní nádrži Sľňava a s návštěvou výstavy Alfonse Muchy v Napoleonských lázních na téma Květinové světy, která byla pro nás takovým pohlazením po duši.

Po větších či menších skupinkách jsme se vydaly např. do Muzea v přírodě Slovenské miniatury v obci Podolie a městečka Vrbové, či opět s průvodkyní paní Květou do Brezové pod Bradlom na kopec Bradlo s mohylou Milana Rastislava Štefánika nebo do Hlohovce,…

Poměrně velká skupina zavítala do termálního koupaliště Nitrava – Polný Kesov. Ty z nás, které se těšily, že si zaplavou, byly zklamané. V provozu byly jen vnitřní a venkovní minerální bazény s vodou okolo 40°C, plavecké bazény byly vypuštěny, prováděla se údržba.

Kytičkový den aneb Český den proti rakovině 2023 v Onko klubu Slunečnice Olomouc

Každé odpoledne odvážel autobus zájemce do Piešťan a po cca 3 hodinách se vracel zpět. Nabídku jsme pravidelně využívaly mj. k pěším procházkám po lázních, k prohlídce Lázeňského ostrova prostřednictvím „Piešťanského expresu“, v závěru pobytu k nákupům pro své blízké.

A když se našel nějaký volný čas, věnovaly jsme ho pěším i cyklo vycházkám (mimochodem půjčování kol bylo rovněž součástí pobytového balíčku). Vydávaly jsme se nejen kolem přehrady, ale i do okolí. Některá děvčata se na kolech vydala i do moderního hotelového komplexu na Kúpeľnom ostrově, který poskytuje i neubytovaným využití bazénů k plavání a relaxaci.

A co s načatým večerem? I o ten bylo postaráno: denně hudební produkce slovenské i české populární hudby k tanci i poslechu s občerstvením, jednou i s táborákem a opékáním špekáčků, poslední večer s tombolou.

V hotelové restauraci jsme si pochutnávaly čtyřikrát denně na chutném jídle poskytovaném formou bohatých bufetových stolů. Nechyběl dostatek čerstvé zeleniny i ovoce.

Tip na výlet: Středověký hrad Helfštýn, architektonická perla Moravské brány

Součástí oběda i večeře byly nealko nápoje ale i pivo a víno. A to čtvrté jídlo byla odpolední káva se zákuskem. Kuchyně přitom využívá nabídky místních farmářů. A některá děvčata tvrdí, že za těch pět dní přibrala až 3 kilogramy.

Byl to perfektně připravený pětidenní pobyt ze strany hotelu. Poděkování patří příjemnému a vstřícnému personálu v čele s panem ředitelem Ing. Jurajem Šumichrastem.

Jen nerady jsme se v pátek ráno loučily. Snad budeme moci si pobyt někdy v budoucnu zopakovat.

A na závěr musíme vyslovit dík Olomouckému kraji, jehož dotaci náš klub využil jako příspěvek 27 zúčastněným členkám na úhradu tohoto vydařeného rekondičního pobytu.

Věra Kratochvílová,

Onko klub Slunečnice Olomouc