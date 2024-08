Pětadvacetiletý olomoucký rodák nastupoval k poslednímu z devíti zápasů o pařížský olympijský bronz za stavu 31:35 proti olympijskému vítězi z Ria Yannicku Borelovi. A zdánlivě velké manko dokázal skvělým výkonem dohnat a předehnat.

Úchvatný finiš přinesl historický kov

Nad světovou hvězdou vyhrál 12:6, dovedl tak tým, který společně tvořil ještě s Jiřím Beranem mladším, Michalem Čuprem a Martinem Rubešem, k vítězství 43:41. A prvním českým olympijským medailím v tomto sportu v historii.

„Když jsem nastupoval, tak jsem věděl, že čtyři zásahy jsou možné. I když teda musím říct, že žádnou dobrou bilanci s Francouzi nemáme. V posledních dvou sezonách jsme totiž s nimi asi šestkrát po sobě prohráli. Věděl jsem ale, že v ten den se může stát cokoli a že i kluci z týmu ve mě věří. A když už jsem se tam postavil, tak jsem najednou věděl úplně přesně, že to vyhraju,“ řekl Jurka.

Předčil dědu

Jakubův děda Jaroslav startoval na olympijských hrách v letech 1976 (Montreal) a 1980 (Moskva), v roce 1985 byl druhý na světovém šampionátu. Na moskevské olympiádě byl sedmý v jednotlivcích a šestý v týmové soutěži kordistů.

„Volali jsme si až den po medailovém ceremoniálu a čekal jsem od něj slova jako „S těmi Japonci to mohlo vyjít.", nebo „Měl jsi dělat tohle a tohle." Bylo to ale všechno naopak. Byl strašně dojatý a říkal, jak jsem úžasný a jak je skvělé, že jsme to zvládli. O ničem jiném náš hovor nebyl,“ řekl Jakub Jurka.

Dynastie má první kov

„Vůbec bych ale nechtěl naše výsledky srovnávat. Každý z nás šermoval v úplně jiné éře. Každopádně je ale obrovské zadostiučinění, že se v šermířské dynastii Jurků konečně ukázala první olympijská medaile,“ podotkl.