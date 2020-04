Poté, co bylo 10.března pro veřejnost kvůli riziku šíření koronaviru uzavřeno Moravské divadlo v Olomouci, zvažovali jeho zaměstnanci, jak pomoci osamělým seniorům.

„Společně s kolegyní Janou Posníkovou jsme se pustily do obvolávání členů klubu příznivců našeho divadla, což jsou většinou lidé seniorského věku. Nabídly jsme jim možnost nákupu potravin a léků, pochůzek na poštu nebo venčení pejsků. Chtěly jsme jim pomoci v situaci, kdy je pro ně zdravotním rizikem opouštět domácnost. Vlastně jsme nezávisle na sobě vymyslely stejnou věc, jakou v tu dobu připravovala olomoucká Charita spolu s městem,“ vzpomněla dramaturgyně činohry Moravského divadla Michaela Doleželová.

O nákupy s bezplatnou donáškou až domů mají podle ní zájem desítky osamělých seniorů. Využít je mohou také invalidní občané nebo třeba maminky samoživitelky, které v těchto náročných dnech potřebují pomoci.

Zaměstnanci Moravského divadla od nich po telefonické domluvě převezmou oproti podpisu hotovost a nákupní seznam a pak jim potraviny nebo léky přivezou zdarma až domů.

„Pokud je to potřeba, zajistíme i pochůzku na poštu nebo venčení psů. Náklady za benzín nebo telefon si každý dobrovolník hradí ze svého. Jsme skupinka asi osmi lidí. Jsou v ní herci, zpěváci a tanečníci. Seniorům budeme pomáhat tak dlouho, jak to bude potřeba. Máme od nich moc hezkou zpětnou vazbu, dostali jsme několik krásných e-mailů s poděkováním. Jsou nadšení, že se o ně v této těžké době někdo zajímá a pomáhá jim,“ popsala Michaela Doleželová.

Pomáhají i další dobrovolníci

Olomouckým seniorům od minulého pondělí nakupují další dobrovolníci, kteří se zapojili do nové služby organizované olomouckou Charitou a městem.

Pomáhat se rozhodla také studentka psychologie a teologie Univerzity Palackého Magdalena Lhotská.

„Hlásím se na odpolední směny, po obědě místo studia vyrážím na Charitu. Spolu s řidičem tam dostaneme roušky, rukavice, dezinfekci a objednávky od klientů. Jakmile předáme poslední nákup naší směny, vracíme se domů. Někdy unavení, ale s dobrým pocitem, že jsme mohli pomoci těm, kteří to teď potřebují,“ řekla studentka.

Je jednou z více než stovky dobrovolníků přihlášených do společného projektu Charity a města Olomouc.

Senioři starší 70 let si díky němu mohou dvakrát do týdne objednat nákup potravin, drogerie a léků s bezplatnou dopravou až domů. Jednou za dva týdny je možné si domluvit dovoz velkého nákupu v hodnotě do dvou tisíc korun a hmotnosti do 15 kilogramů.

Nákupy, které zajišťuje Charita Olomouc společně s městem lze objednat na:

nakupy@olomouc.charita.cz

Charita Olomouc – 731 631 967

Magistrát Olomouc – 604 226 834 nebo 604 293 003



Nákupy, které zajišťují zaměstnanci Moravského divadla lze objednat na:

nakupsdivadlem@mdol.cz

tel. 602 772 433 (Michaeala Doleželová, volat je možné od 10 do 15 hodin)

tel. 602 727 988 (Jana Posníková, volat je možné od 10 do 15 hodin)