Velký sportovní svátek, už 14. ročník Mattoni 1/2Maraton Olomouc je tady. Do olomouckých ulic v sobotu 15. června vyrazí přes šest tisíc běžců všech věkových kategorií, což se samozřejmě projeví také v dopravě. Podívejte se, jak pojede MHD, kde nepůjde parkovat a odkud a kam se nedostanete.

Kapacita hlavního běhu, který odstartuje v 19 hodin tradičně na Horním náměstí, je už vyprodaná. Včetně štafet a 2Runu.

Zaregistrovat se lze ještě na Rodinnou míli, která odstartuje v 17 hodin a na novinku letošního půlmaratonu - dopolední závod na 5 km. Ten se poběží od 9 hodin z Horního náměstí přes Studentskou, Dobrovského, tř. 17 listopadu a třídu Svobody. Na trase bude platit zákaz parkování už od páteční noci, během závodu pak budou zavřené ulice na trase.

Kvůli hlavnímu závodu se začnou ulice na trase zavírat zhruba kolem půl šesté odpoledne.

Od 18. hodiny závod ovlivní také olomouckou MHD. Tramvajové linky 1, 2, 3, 4 a 7 přestanou jezdit úplně. V provozu zůstane jen linka č. 5 mezi konečnou U kapličky a Fibichovou, nasazena bude také tramvajová linka X5 zajíždějící až do Pavloviček. Na Novou Ulici a do Neředína budou jezdit náhradní autobusy.

Změny večer kvůli pllmaratonu zasáhnou také většinu autobusových linek.

Jak bude fungovat MHD

Nový ranní běžecký závod Šantovka 5 kilometrů

- bude zahájen v 9 hodin na Horním náměstí a ukončen by měl být na stejném místě přibližně v 9.45 hodin.

K omezení autobusového a tramvajového provozu dojde jen na nezbytně nutnou dobu. V době od 9.15 do 9.50 hodin nebudou obsluhovány autobusové zastávky Tržnice směr zastávky Náměstí Hrdinů (označníky C a D) a Náměstí Hrdinů (označník G).

V uvedenou dobu budou autobusové linky na Tržnici odbavovat cestující na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud a zastávka Náměstí Hrdinů pro linky číslo 16, 20 a 27 (označník „G“) bude přemístěna vpřed do ulice Legionářská k označníku H (pro linku číslo 18).

1/2Maraton Olomouc

- bude odstartován v 19 hodin na Horním náměstí, k omezení všech tramvajových linek a 11 autobusových linek dojde ještě před zahájením tohoto závodu

- autobusům a tramvajím bude umožněn průjezd ulicemi na trase závodu do 18.30 hodin, poté budou tramvaje a autobusy vedeny v omezeném režimu až do ukončení provozu

Jak od 18 hodin pojedou tramvaje

- provoz linek číslo 1, 2, 3, 4 a 7 bude v 18 hodině ukončen

- linka číslo 5 bude provozována do 18 hodin beze změny a následně budou spoje vedeny v intervalu 15 minut podle výlukového jízdního řádu

- bude zavedena náhradní tramvajová linka s označením X5, která bude vedena po trase U Kapličky – Trnkova – Envelopa – Hlavní nádraží – Pavlovičky a zpět podle výlukového jízdního řádu

Náhradní autobusová doprava X2

- bude jezdit na trase Neředín, krematorium – Foerstrova – Svornosti – Nádraží město – Neředín, krematorium

Náhradní autobusová doprava X4

- bude zajištěna po trase Nová Ulice – Fakultní nemocnice – Šantovka – Tržnice, plocha – Fakultní nemocnice – Nová Ulice

Jak pojedou autobusy od 18.30 hodin

- dojde k omezení na linkách číslo 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 27 tak, aby nedocházelo ke konfliktům tras půlmaratonu a linek MHD

- provoz linek číslo 11, 25, 26, 50, 51 a 52 nebude běžeckými závody omezen

Podrobné informace o změnách a omezeních na webu DPMO.

Půlmaraton v Olomouci s novým názvem a novým závodem. Kdo jsou favorité?

Ranní závod na 5 kilometrů

zákaz parkování

- během ranního závodu Šantovka 5 kilometrů zákaz zastavení v ulicích Palackého, Pöttingova, Studentská, Dobrovského, Komenského, 17. listopadu a třída Svobody (v pravém jízdním pruhu pro automobily ve směru běhu) platí již od pátku 14. června od 21 hodin

uzavírky

- uzavírka ulic Palackého, Pöttingova, Hynaisova a Studentská včetně kruhového objezdu - od 8.45 do 9.15 hodin

- uzavírka 17. listopadu v úseku Žižkovo náměstí po třídu Kosmonautů – 8.15 až 10.15 hodin

- uzavírka 17. listopadu v úseku třída Kosmonautů po třídu Svobody a třída Svobody pravý jízdní pruh ve směru běhu (polovina komunikace) – 09.05 až 09.50 hodin

1/2Maraton a Rodinná míle

uzavírky

- 17. listopadu 17.30 – 22.30 hodin

- 8. května 17.30 – 22.30 hodin

- Aksamitova 16 – 19 hodin

- Dobrovského 17.30 – 22.30 hodin

- Dolní Hejčínská 17.30 – 21.30 (úsek Ladova – Na Střelnici)

- Dolní náměstí 8 – 24 hodin (část uzavřena od pátku 14. 6. od 12 hodin)

- Dr. M.Horákové 17.30 – 20.30 hodin

- Havlíčkova (úsek Krapkova – tř. Svobody), 17.30 – 22 hodin

- Heydukova 17.30 – 20.30 hodin

- Horní náměstí 8 hodin – 24 hodin (část uzavřena od pátku 14. 6. od 12 hodin)

- Hynaisova 17.30 – 21.30 hodin

- Jablonského 17.30 – 20.30 hodin

- Kaštanová 17.30 – 20.30 hodin

- Kateřinská 16 – 19 hodin

- Krapkova 17.30 – 21.45 hodin

- Ladova 17.30 – 21.30 hodin

- Lazecká 17.30 – 21.30 hodin

- Masarykova třída 17.30 – 22.30 hodin

- Michalské Stromořadí 16 – 19 hodin

- Na Střelnici 17.30 – 21.45 hodin

- Palackého 17.30 hodin – 21.45 hodin

- Pasteurova 17.30 – 20.30 hodin

- Riegerova 8 – 23.30 hodin

- Sokolovská 17.30 – 20.30 hodin

- Studentská 17.30 – 21.45 hodin

- Tomkova (úsek Ladova – Jarmily Glazarové) 17.30 – 21 hodin

- Tomkova (spojnice Hejčín – Černovír) – 17.30 – 22.30 hodin

- Pöttingova 17.30 – 21.45 hodin

- tř. Kosmonautů (úsek Wittgensteinova – Jeremenkova ve směru do centra) 17.30 – 22.30 hodin

- tř. Svobody (úsek Havlíčkova – 17. listopadu) 17.30 – 22.30 hodin

- tř. Svobody (úsek Aksamitova – Lafayettova blíže k ulici Křivá) 16 – 19 hodin

- Lafayettova 16 – 19 hodin

- Zamečnická 17.30 – 22.30 hodin

- Husova 17.30 – 22.30 hodin

Trasa půlmaratonu - klikněte pro plné zobrazení

možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí

- 1. Lokalita tř. Spojenců, Kollárovo náměstí – Dopravní omezení 17.30 – 23 hodin. Vjezd a výjezd z této oblasti nebude možný od 17.30 do 23 hodin, poté bude možný výjezd přes ulici Bezručova - třída Svobody – 17. Listopadu / Havlíčkova

- 2. Lokalita Kavaleristů, Na Bystřičce, Křižíkova, Zeyerova, Nezvalova, Březinova, U Soutoku, Šmeralova, Blahoslavova, Jiřího z Poděbrad, U Reálky, Kaštanová, Dr. M. Horákové, Pasteurova – Vjezd a výjezd z této oblasti nebude možný od 17.30 – 23 hodin. Příčný přejezd bude umožněn do 19 hodin a od 22.30 ulicemi Zeyerova, Hálkova a Vejdovského

- 3. Lokalita Kašparova, Václavkova, Wellnerova, Brožíkova, Lolkova – Výjezd možný po celou dobu závodu přes ulice Hynaisova, Wellnerova, Palackého, Litovelská

- 4. Lokalita Lazce – Vjezd a výjezd z této oblasti bude možný mimo 17.30 – 22 hodin přes ulici Lazecká ve směru na Chomoutov. Od 22.15 hodin bude možný vjezd a výjezd ulicí Studentská – Na Střelnici – Hynaisova

- 5. Lokalita Hejčín – Dolní hejčínská, Štolbova, Mrštíkovo náměstí, U Mlýnského potoka - vjezd a výjezd z této oblasti nebude možný od 17.30 – 21.30 hodin

- 6. Lokalita Černovír, Kláštěrní Hradisko - vjezd a výjezd z této oblasti nebude možný v době od 17.30 – 21 hodin

- 7. Lokalita Koželužská, Sokolská, Hanáckého pluku, Zámečnická, Slovenská, U Hradeb – vjezd a výjezd z této oblasti nebude možný od 17.30 – 23 hodin, poté možný výjezd ulicí Sokolská – Legionářská – Hynaisova

- Velkomoravská – Foerstrova je po celou dobu v provozu. Třída Kosmonautů je v provozu jednosměrně od Šantovky k nádraží.

