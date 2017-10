Olomoucký primátor doskočil až do parlamentu, matadory nechal mimo

Primátor Olomouce Antonín Staněk je jedním ze skokanů letošních voleb.

Ač trojka kandidátky, zasedne v poslanecké sněmovně jako jediný za ČSSD z Olomouckého kraje.

Ze třetího místa totiž přeskočil díky preferenčním hlasům krajského lídra a poslance Romana Váňu i lékaře a rovněž poslance Pavla Holíka na druhém místě.

„Je to pro mě velká čest, a zároveň i nějaké potvrzení, že to co dělám, snad dělám dobře. Zvlášť voliči v Olomouci, kteří mě velmi silně podpořili, možná ocenili práci, kterou dělám jako primátor. Za to jsem jim opravdu vděčný, a cítím i určitou odpovědnost,“ sdělil Antonín Staněk.

Celkové výsledky sociální demokracie jsou podle něj jasným signálem voličů, že musí nastat změna.

„I když jsme čtyři roky ve vládě dělali maximum, pravděpodobně to neumíme prodat a současně bylo to pro voliče nesrozumitelné, a je to věc, kterou budeme muset napravit,“ dodal.