Olomoucký Památník bojovníků za svobodu a demokracii ozdobily věnce

Ke slavnostní připomínce Dne boje za svobodu a demokracii se před Právnickou fakultou v Olomouci sešli zástupci města, armády, Univerzity Palackého a desítky dalších lidí.

V pátek 17. listopadu hodinu před polednem položili za hudebního doprovodu k Památníku bojovníků za svobodu a demokracii věnce a květiny.



Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller okomentoval, že se lidí k této příležitosti schází stále méně, ale možná je to jen znamení, že už svobodu a demokracii považujeme za samozřejmost. Zároveň se ale kriticky vyjádřil k současné politické situaci.

„My Češi jsme pořád s něčím nespokojeni. Bojíme se, že nás o svobodu připraví Islámský stát, migrace, Rusko, nebo Evropská Unie a přitom trošku přehlížíme, že největším ohrožením pro svobodu a demokracii jsme vlastně my sami. Nenechme sebou manipulovat politiky, kteří nás straší, a kterým je svoboda v lepším případě ukradená, v tom horším se ji snaží systematicky ničit,“ prohlásil Miller.



Náměstek primátora Pavel Urbášek připomněl, že v tento den vzpomínáme jak na rok 1939, kdy nacističtí okupanti zavřeli české vysoké školy, tak na počátek Sametové revoluce o padesát let později. „Poděkujme společně těm, kteří zahájili Sametovou revoluci. V našem městě to byli divadelníci, studenti Univerzity Palackého a vůči režimu kritičtí občané. Vzdejme také čest a úctu Janu Opletalovi, rodákovi z nedalekého Nákla, jehož smrt předznamenala okupační protesty,“ řekl ve svém projevu.



Na průběh boje za svobodu a demokracii v Olomouci vzpomínal senátor Lumír Kantor, který se jako student lékařské fakulty protestů účastnil. „Dělal jsem to s nadějí, že jsem před sebou viděl svobodu a pravdu. Svobodu máme, demokracii máme, ale horší je to s tou pravdou. Zkusme to cynické heslo, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou přebít tím, že budeme tisíckrát opakovat pravdu, a ta zůstane pravdou,“ zakončil svůj projev senátor.



Na závěr setkání zazněla státní hymna.