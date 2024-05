Nabitým a atraktivním programem Majálesu Univerzity Palackého ožije na tři dny centrum Olomouce. Kromě mnoha koncertů, hudebních vystoupení a tanečních párty, nabídne široké veřejnosti od pondělí 6. května do středy 8. května také spoustu kreativních workshopů, prezentací, přednášek, performancí a pohodové zábavy.

Majálesové dění se letos rozeběhne hned na několika místech. Kromě univerzitního Konviktu a nádvoří Zbrojnice bude studentskými akcemi žít také Biskupské náměstí, náměstí Republiky, přilehlá Mariánská ulice, areál Letního kina a některé olomoucké kluby. Nebudou samozřejmě chybět ani gastro či relax zóny.

Na podiu to rozjede například zpěvačka Pam Rabbit či Barbora Poláková, v centru města si bude možné užít i vystoupení spousty skvělých buskerů. Králem olomouckého Majálesu bude letos korunován zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Michal Horák.

Všechny akce Olomouckého Majálesu UP jsou volně přístupné, pouze na hlavní koncertní program na nádvoří Zbrojnice v úterý 7. května je vstupné 100 Kč.

Pondělní program 6. května v Konviktu nabídne na parkánu divadlo, besedy i improshow souboru O.li.v.y., slampoetry či cimbálovku Hejčíňan. Do ateliérů uměleckého centra zase bude možné zajít například na workshop grafiky, sochařství či textilní tvorby, v divadelním sále proběhne několik cestovatelských besed a na nádvoří budou odpoledne hrát hudebníci.

V úterý 7. května se Biskupské náměstí změní na relax zónu plnou workshopů, her a hudby. Kromě vystoupení několika buskerů tam bude možné od 14 hodin až do večera zažít žonglování, slackline, poledance, beerpong, zajít do čajovny s vodními dýmkami a mnoho dalšího. Na náměstí a v Mariánské ulici se bude také prezentovat na sedm desítek studentských a neziskových organizací. Přízemí Zbrojnice nabídne po celé odpoledne Handmade a Tattoo zónu.

Blízké náměstí Republiky ožije v rámci Majálesu oslavou 20 let Česka v Evropské unii. Na příchozí tam budou čekat prezentace jednotlivých členských zemí EU, soutěže, kvízy, workshopy, debata a koncerty.

Hlavní koncertní program Majálesu vypukne na nádvoří Zbrojnice v 15 hodin. Kromě korunovace krále Majálesu nabídne několik atraktivních koncertů, ale i světelnou show, pole dance, akrobacii, noční DJ set i utajované večerní překvapení.

Majáles UP - hlavní koncertní program 7.5.

15.00–15.45 MEDICBAND

16.15–17.00 CELEST & CHARLES

17.00–17.20 KORUNOVACE MICHALA HORÁKA KRÁLEM MAJÁLESU

17.40–18.25 MICHAL HORÁK

18.30–18.45 APOKALIPS POLE DANCE SHOW & SHOW AKROBACIE NA ŠÁLÁCH

19:15–20.00 PAM RABBIT

20.00–20.50 VEČERNÍ PŘEKVAPENÍ

21.00–22.00 BARBORA POLÁKOVÁ

22.00–22.30 LIGHT SHOW CASCABEL

22.30–00.00 MALALATA DJS (SK)

Ve svátek 8. května se pak zaplní atraktivním programem areál Letního kina. Bude tam možné zajít na koncerty a workshopy a nebude chybět chill zóna s fotbálkem či beerpongem.