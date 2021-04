Lidé, pokud neodkladně potřebují něco vyřídit, by měli kontaktovat úředníky přes mobilní telefony. Na odstranění „havárie“ nepřetržitě pracují magistrátní a externí IT odborníci. O ataku již byl informován Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Na koordinaci postupu se podílí speciální pracovní skupina. Mimo provoz prozatím zůstává přibližně devadesát procent agendy magistrátu. Odborníci nyní intenzivně pracují na nápravě situace i na vytvoření provizorních komunikačních kanálů.

Ve většině budov magistrátu jsou v tuto chvíli mimo provoz také pevné telefonní linky, byť se volajícímu ozývá vyzváněcí tón. Nejdou konkrétně v Namiru v Palackého ulici a v sousední budově v Hynaisově ulici.

„Pevné linky nefungují v budovách, kde jsou používány moderní IT telefony, například radnice se tento problém netýká,“ sdělil ve čtvrtek odpoledne mluvčí radnice Michal Folta.

Pokud lidé potřebují volat na nějaký magistrátní odbor, mohou využít mobilní telefony příslušných úředníků uvedené na internetových stránkách města.

Webové stránky olomoucké radnice i po útoků hackerů fungují. „Ty hostují na serveru mimo magistrátní síť, těch se útok nijak nedotkl,“ vysvětlil Folta.

Pondělí? Část agend možná pojede

Na odstranění počítačové „havárie“ usilovně pracují magistrátní a externí IT odborníci, kteří neustali ve zkoumání rozsahu způsobených škod a řešení nápravy na datové síti ani v noci.

„Problém řeší IT pracovníci magistrátu a IT specialisté ze tří externích firem. Non stop,“ uvedl Michal Folta.

Mimo provoz je stále veškerá agenda na síti či služební mailové adresy. Agendy evidence obyvatel či řidičských průkazů a motorových vozidel fungují ve velmi omezeném režimu; zpracovávají žádosti, podané ještě před vznikem problému. Je proto vhodnější obracet se zatím na úřady v sousedních městech, které řadu úkonů mohou také vyřídit.

Nakolik budou v provozu agendy příští týden v pondělí, kdy je úřední den, v tuto chvíli není jasné. Po zjištění rozsahu napadení a po obnově systému bude magistrát postupně obnovovat jednotlivé systémy. Experti musejí provést jejich obnovení včetně všech hardwarových prvků, tedy například tiskáren.

Napravování způsobených škod bude podle odhadu odborníků trvat dva týdny, některé agendy by mohly být obnoveny průběžně už dříve.

„Je možné, že ne všechny, ale část agend bude v pondělí v provozu,“ naznačil mluvčí Michal Folta s tím, že o průběžném obnovení jednotlivých agend bude radnice informovat.

Vyděračský útok?

O cíleném hackerském ataku již byl informován Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci již shromáždili potřebné podklady, aby město dopoledne mohlo podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Podle všeho se jedná o vyděračský útok, software, podobný tomu, kterému vloni čelily například některé české nemocnice, kdy hackeři cílí na přetížení a zablokování přístupů k serverům.

Magistrátní datová síť čelila masivnímu ataku na celý systém už od časného středečního rána. Odstavení datové sítě znemožnilo vyřizování běžné agendy, a to zrovna ve středu, kdy chodí na úřad více lidí. Obslouženi nemohli být ani ti klienti, kteří si předem na středu rezervovali termín.