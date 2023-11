S blížícím se svátkem svatého Martina se řada lidí začíná poohlížet po husách. Chlazené nebo mražené je začínají prodávat první obchodní řetězce. Vyprodáno naopak bývá v těchto dnech u chovatelů. I přes vyšší cenu mají objednávky rok dopředu.

Nabídka svatomartinských hus v supermarketech | Video: Deník/Petr Jiříček

Osm stovek hus chová Zemědělské obchodní družstvo v Němčicích nad Hanou. V pátek 3. listopadu mělo vyprodáno. „Příjem objednávek sice vyhlašujeme, ale jen formálně. Kdo se takto přihlásí, je náhradník. Při letošní porážce se lidé objednávají už na příští rok,“ popsal předseda představenstva družstva Zdeněk Zdráhal.

Prakticky vyprodáno tak v Němčicích mají rok dopředu. „Zůstane nám třeba padesát kousků. Musíme si nechat rezervu pro případ, že by nějaké zvíře uhynulo,“ přiblížil.

Ačkoli zájem zákazníků nepokryjí, o rozšíření hejna Němčičtí neuvažují. „Jsme omezeni kapacitou porážky. Představte si oškubat osm stovek husí,“ poznamenal Zdeněk Zdráhal.

Příklady cen v obchodech (Kč za kg) Mražená husa:

Globus 159,90

Kaufland 159,90 Chlazená husa:

Globus 249,90

Lidl 219,90

Kilogram husy družstvo prodává za 250 korun. Na zbohatnutí však chov rozhodně není. „Děláme to jako sport. Někdo chodí na tenis, někdo sponzoruje fotbalisty, my chováme husy. Je to naprosto nerentabilní, okrajová záležitost,“ uvedl Zdeněk Zdráhal.

Za 250 korun za kilo prodávalo svatomartinské husy i Rybářství Hodonín. V pátek 3. listopadu zde prodávali poslední kusy bez předchozí objednávky. Prakticky rozebrané měla tentýž den zvířata i Pavlína Kopecká, majitelka husí farmy v Žádovicích. Kilogram husy prodávala za 320 korun.

Pro toto období také na farmě Pavlíny Kopecké přijímají pracovníky na škubání hus. Jde o ruční práci, kdy na řadu ve finále přichází vytrhávání „strků“ pinzetou. „Není složité to zvíře vykrmit, vychovat, ale je problém jej pak dostat do kuchyňské úpravy. Jednou ten chov ztroskotá na lidské práci,“ pokrčila rameny Pavlína Kopecká.

Tradiční drůbež začínají v těchto dnech prodávat obchodní řetězce. V nabídce měl v pátek 3. listopadu husy Kaufland: mraženou za 159 korun a 90 haléřů, mražená husí stehna a prsa za 329,90. Zvířata pocházela z Polska a Maďarska. „V příštím týdnu nabídneme zákazníkům i husu chlazenou z Maďarska. Zájem o tyto produkty je velký,“ doplnila mluvčí řetězce Renata Maierl.

VIDEO: Recept na voňavou svatomartinskou husu

Zdroj: Youtube

Pro husu si v pátek mohli zajít lidé také do Globusu. „Mražené husy jsou nyní součástí výhodné nabídky všech našich hypermarketů, akční cena za mraženou husu je 159,90 korun za kilogram. Tato cena je nastavena pro celou Českou republiku. V sortimentu chlazeném máme husu do vyprodání zásob za cenu 249,90 korun za kilogram,“ uvedla mluvčí společnosti Aneta Turnovská.

Akční leták Kauflandu s nabídkou svatomartinských hus:

Akční leták Kauflandu s nabídkou svatomartinských hus.Zdroj: Repro: Kaufland

Po víkendu se pro husu mohou zákazníci zastavit i v Lidlu. „Zákazníci si od pondělí 6. listopadu mohou zakoupit husí stehna (429,90 korun za kilogram), prsa (429,90 korun za kilogram) i celou husu (219,90 korun za kilogram), které nabízíme chlazené a odebíráme je z Maďarska a Polska. Nabídku doplňují bramborové a houskové knedlíky i červené, kysané či bílé zelí,“ uvedla mluvčí řetězce Iveta Barabášová.

Od příštího týdne zařadí husu do nabídky Penny Market a ve středu 8. listopadu také Albert a Tesco.

„Svatomartinské husy se budou prodávat převážně chlazené, a proto je máme v nabídce až bezprostředně před svátkem. Prodej začne od 8. listopadu do vyprodání zásob a zákazníci je najdou v našich hypermarketech,“ sdělil ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. Uvedené tři řetězce ceny dopředu nesdělily.