Trať v Brněnské i cyklostezka do Topolan. Kde bude Olomouc investovat

Na schváleném seznamu investičních akcí je například léta vyhlížená rekonstrukce zbývající části průtahu obcí Skrbeň na Olomoucku, která by měla přijít krajskou pokladnu na 15 milionů korun. V obci už opravu vyhlížejí.

„Zároveň tam bohužel není kde zaparkovat a tak lidé stojí na silnici. Po opravě povrchu a také díky novým zálivům by se měl průjezd obcí podstatně zlepšit. Rekonstrukce je plánovaná snad už patnáct let. Pak už by v obci neměla být žádná vozovka v havarijním stavu,“ dodal starosta.

Na Olomoucku se vylepšení silnic nižších tříd dočkají také v Charvátech nebo Horce nad Moravou.

VIDEO: Nová čtyřproudovka do Jeseníků otevřela, takto se po ní jede

Na Prostějovsku se počítá například s opravou průtahu v obci Želeč. Na Šumpersku bude největší investicí rekonstrukce silnice druhé třídy z Hanušovic do Kopřivné, která má stát okolo 40 milionů korun.

Kromě sedmi silnic třetí a druhé třídy bude letos Olomoucký kraj investovat také do oprav pěti mostů.

Investice do silnic

- III./ 4466 – druhá etapa opravy průtahu Skrbení – 15 milionů korun

- III./43511 – průtah Čertoryje (místní část obce Charváty) – 14,5 milionu korun

- III/4465 - Horka nad Moravou – náměstí Osvobození – 13,5 milionu korun

- III/43310 – průtah Želeč – 41 milionů korun

- II/446 – Hanušovice – Kopřivná – 40 milionů korun

- III/31532 – Růžové Údolí – Svébohov – 9 milionů korun

- kruhová křižovatka Slatinice – Větřák – 10 milionů korun

Investice do mostů

- most č. 4367-1 – Penčice – 6,5 milionu korun

- most č. 43724-1 – Dřevohostice – 7 milionů korun

- nový most č. 36635-4 - Čechy pod Kosířem – 15,5 milionu korun

- most č. 4444-1 – Palonín – 22,5 milionu korun

- most č. 446-021 – Libina – 9 milionů korun korun

(Zdroj: Olomoucký kraj)