Hejtmanství nyní neeviduje žádné žádosti o pomoc s hospitalizací pacientů s těžkým průběhem nákazy. V předchozích týdnech nemocnice v kraji pečovaly o několik pacientů z jiných regionů, kde byla kapacita nemocnic kvůli rychlému růstu počtu nákaz vyčerpána.

"Myslím si, že už nové případné požadavky (na hospitalizaci pacientů z jiných krajů) akceptovat nebudeme, protože se nám samotným rezerva tenčí. Počet intenzivních covidových lůžek už je pouze řádově v jednotkách, takže i pro nás už to začíná být docela těžké," odpověděl dnes na dotaz ČTK Suchánek.

Podle hejtmana se ale kraj nechystá vyhlásit stav hromadného postižení osob. V úterý k tomu přistoupil Pardubický kraj.

V Olomouckém kraji je podle údajů ministerstva zdravotnictví aktuálně volných 45 z 228 lůžek na odděleních anesteziologie a resuscitace a jednotkách intenzivní péče. Z toho pouze osm je určeno pro pacienty s koronavirem a 37 pro ostatní pacienty.

Standardních lůžek s kyslíkem mají nemocnice v kraji volných 480 z 1392. Na covid pozitivní pacienty nyní připadá 77 volných lůžek a na ostatní 403.

Přístrojů pro umělou plicní ventilaci je nyní volných 57 ze 180. Volný je jeden ze dvou přístrojů ECMO, které zajišťují nejvážněji nemocným mimotělní okysličování krve.

Olomoucký kraj momentálně neeviduje žádné žádosti o hospitalizaci pacientů s koronavirem z jiných krajů.

"V posledních týdnech jsme vypomáhali krajům, které nás oslovily," podotkl Suchánek.

Podle něj za poslední měsíc bylo takto do nemocnic v Olomouckém kraji průběžně převezeno do deseti pacientů. Šlo například o několik pacientů z Pardubického kraje, kde se nemocnice kvůli prudkému růstu hospitalizací dostaly do provozních problémů.

V Olomouckém kraji přibylo v úterý dalších 767 nákaz covidu-19, je to o 107 případů více než před týdnem. Epidemie v Olomouckém kraji začala v mezitýdenním srovnání stoupat od poloviny února, počty se až na výjimky zvyšují každý den.