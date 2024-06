Olomoucký kraj nebude mít v novém europarlamentu ani jednoho svého zástupce. Neuspěl nikdo ze žhavých želízek z předních pozic kanididátek úspěšných stran a koalic.

Vysoko na kandidátkách do eurovoleb byli z Olomouckého kraje (zleva) Radim Sršeň (STAN), Zuzana Majerová (SPD a Trikolora) i Antonín Staněk (Přísaha a Motoristé) | Foto: Deník

Do Evropského parlamentu se nakonec neprobojoval Radim Sršeň, starosta Dolních Studének na Šumpersku, který byl čtyřkou koalice Starostové a osobnosti pro Evropu.

Nebodovala ani trojka koalice SPD a Trikolory, olomoucká politička a šéfka Trikolory Zuzana Majerová.

V Evropském parlamentu neusedne ani bývalý olomoucký primátor Antonín Staněk, který byl třetí na kandidátce jinak úspěšné koalice Přísaha a Motoristé.

Jaká největší želízka měl Olomoucký kraj?

Radim Sršeň, Starostové a osobnosti pro Evropu

Radim Sršeň byl čtvrtý na kandidátce uskupení Starostové a osobnosti pro Evropu. Čtyřiačtyřicetiletý politik je náměstkem ministra pro místní rozvoj, dlouholetý starosta obce Dolní Studénky na Šumpersku, člen Evropského výboru regionů a vysokoškolský učitel.

Na evropské úrovni byl v letech 2013 a 2016 viceprezidentem, 2014-2015 prezidentem Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, od roku 2017 je zástupcem České republiky v Evropském výboru regionů, místopředsedou Komise NAT pro přírodní zdroje, rozvoj venkova, cestovní ruch a zemědělství. Zastupuje zájmy evropského venkova v odborných pracovních skupinách Evropské unie, zároveň působí coby expert v rámci projektů EU na rozvoj venkova v Gruzii a Bosně a Hercegovině. V letech 2016 až 2022 byl zastupitelem Olomouckého kraje, v období 2020 až 2022 zároveň neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje.

V lednu 2022 se stal náměstkem ministra pro místní rozvoj pro oblast evropských a národních dotací, přípravu českého předsednictví EU, přeshraniční spolupráci, národní plán obnovy, spolupráci s územními partnery, obci a městy, oblast SMART City a Vesnici roku. Je členem Starostů a nezávislých, 2014-2021 byl celostátním místopředsedou hnutí.

Zuzana Majerová, SPD a Trikolora

Trojkou na společné kandidátce hnutí SPD a strany Trikolora ve volbách do Evropského parlamentu byla dlouholetá politička Zuzana Majerová, rodačka z Olomouce. Politickou dráhu začínala v ODS, od roku 2017 byla poslankyní v Parlamentu České republiky a aktuálně vede politickou stranu Trikolora. Její vášní je angličtina, které se profesně věnuje. Měla soukromou jazykovou školu, překládala, tlumočila a angličtinu také učila na základní škole.

Proč kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu? „V unijních strukturách, jichž je Evropský parlament součástí, se rodí dvě třetiny zákonů a rozhodnutí, které pak přicházejí i k nám a náš parlament je musí takzvaně implementovat. Stokrát se nám to nemusí líbit, ale nic to nezmění na skutečnosti, že je lepší věci ovlivňovat přímo u zdroje, než jen doma nadávat,“ zdůvodnila.

V Evropském parlamentu chtěla pomoci zastavit válečné běsnění, zrušit nejen Green Deal, ale i Migrační pakt. A chtěla také „bránit normální svět“. „Bojovat proti nesmyslnému systému dotací, protože bohatství vzniká z práce a ne z dotací. A úplně na prvním místě chci hájit české národní zájmy. Právo veta, českou korunu, naši suverenitu,“ popsala.

Antonín Staněk, Přísaha a Motoristé

Bývalý olomoucký primátor, bývalý poslanec a bývalý ministr kultury, vysokoškolský pedagog Antonín Staněk byl trojkou na kandidátce koalice Přísaha a Motoristé. V letech 2017 až 2021 působil jako poslanec v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a mezi červnem 2018 a červencem 2019 zastával funkci ministra kultury ve druhé Babišově vládě. V letech 2014 až 2018 byl primátorem města Olomouce. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působil jako proděkan. Jeho dřívější politické působení je spjaté s Českou sociálně demokratickou stranou, ve které byl v letech 2001 až 2021. Později vstoupil do hnutí Přísaha. V září 2022 ho hnutí Přísaha vyslalo do senátních voleb, neuspěl ale už v prvním kole.