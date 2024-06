V pátek večer se nad územím Olomouckého kraje opět rozburácí bouřky. Meteorologové očekávají, že budou velmi silné a provázet je budou krátkodobé přívalové srážky s vysokými úhrny a nárazy větru o rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině. Hrozí i krupobití.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Výstraha před velmi silnými bouřkami bude platit pro Olomoucký kraj od páteční 17. hodiny do sobotní jedné hodiny v noci.

„Očekáváme výskyt velmi silných bouřek doprovázených nárazy větru kolem 90 km/h, většími kroupami (průměr přes 2 cm) a přívalovým deštěm s krátkodobými úhrny i kolem 50 mm, v opakovaných bouřkách nebo kombinaci s deštěm může ojediněle napršet i kolem 70 mm,“ varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle vedoucího regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ se jedná o stejný stupeň výstrahy jako ve středu večer, který platil pro jih Olomouckého kraje. „Ale mohou se do toho skrýt i nějaké výraznější projevy. Vypadá to, že by mohlo být více přívalových srážek ve srovnání s tím, co jsme na Olomoucku zaznamenali ve středu večer,“ přibližuje meteorolog Roman Volný.

Intenzivní srážky mohou způsobovat lokální zatopení, rychlý odtok vody z krajiny a prudké rozvodnění menších toků.

V pátek odpoledne bude opět pořádné vedro. Od 12. do 18. hodiny bude platit výstraha ČHMÚ před vysokými teplotami pro jih Olomouckého kraje. Odpolední maxima půjdou přes tropických 30 stupňů. Předpověď upřesňuje až 32.