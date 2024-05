Výstrahu před silnými bouřkami v pondělí vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Výstraha zahrnuje celý Olomoucký kraj a platí od pondělní 14. hodiny do poloviny noci na úterý.

„Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s krátkodobými úhrny kolem 30 mm, nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h) a kroupami do 2 cm,“ varuje ČHMÚ.

První přeháňky a bouřky se podle ČHMÚ v pondělí začaly tvořit v Pošumaví a Novohradských horách.

„V následujících hodinách by jich mělo přibývat zejména v oblasti Jižních Čech a Českomoravské vrchoviny. V jejich rámci se mohou později vyskytnout kroupy do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km/h a krátkodobé intenzivní srážky. Tyto bouřky by měly mít pozvolný postup směrem k východu až severovýchodu,“ informoval v pondělí ČHMÚ na sociální síti.

„V průběhu odpoledne a večera by se bouřky měly slévat do větších celků - takzvaných MCS - mezoměřítkových bouřkových systémů. V těch je zejména riziko nárazů větru (opět až kolem 70 km/h) a přívalových srážek. Ty budou postupovat od západu k východu až severovýchodu a budou se pohybovat relativně pozvolna,“ popisují meteorologové.

Lokálně se v regionu může vyskytnout přívalový déšť a může dojít k zatopení například podjezdů, sklepů a níže položených míst. Taky rozvodnění malých toků.

„Nebezpečí mohou představovat i menší kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi,“ připomíná ČHMÚ.

Při řízení vozidla v bouřce je potřeba snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.