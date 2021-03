Současný olomoucký arcibiskup Jan Graubner sloužil v neděli v rodišti Cyrila Stojana slavnostní mši. O významu slavného beňovského rodáka pro církev a celou Moravu i přípravě jeho svatořečení hovořil v rozhovoru pro Deník.

Jak vnímáte osobnost Antonína Cyrila Stojana a v čem spatřujete jeho hlavní odkaz?

Byl opravdu mimořádnou osobností. I když byl arcibiskupem jen krátké dva roky, jeho veliké dílo rostlo po celý jeho život. Jako kněz politik razil nové pojetí zástupce lidu, který pomáhá, kde je třeba. Byl obrovsky pracovitý a jeho korespondence obsahuje na 90 tisíc listů. Oživil cyrilometodějskou úctu, obnovil Velehrad i Svatý Hostýn, přičinil se o postavení 139 kostelů a 64 far. To je úctyhodné dílo.

Arcibiskup Stojan vždy říkal: Mám jen to, co jsem dal druhým. Je toto jeho poselství aktuální právě v dnešních dnech, kdy je nezištná pomoc zdravotníků a záchranářů nemocným lidem tím nejdůležitějším?

Lidové noviny po jeho smrti napsaly: „Jeho ,Pán Bůh vám to odplatí‘ z parlamentní tribuny, když byl odhlasován zákon ve prospěch chudých a trpících, na nichž mu záleželo, nikomu neznělo směšně, protože se vědělo, že také on dělá všechno za Boží odplatu, a že po lidech nic nechce za všechno, co pro ně dělá.“ Jako velký odkaz dnešní době beru jeho postoj služby a hledání, co by mohl udělat pro druhé. O sebe si starosti nedělal.

Vy sám jste prodělal závažné onemocnění covid-19. Jak vnímáte dnešní náročné období a koronavirovou pandemii? Je přímluva za uzdravení tím, co by mělo dát lidem naději?

Doba není lehká a je zkouškou naší víry, která se projevuje láskou - a tedy bere ohled na druhé a taky slouží, počítá s věčným životem - a proto i tváří v tvář smrti nepropadá strachu, protože má naději.

V jaké fázi je nyní proces svatořečení arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana?

Zatím posledním krokem je dekret o heroických ctnostech Antonína Cyrila Stojana, který papež František schválil 14. června 2016. Je to potvrzení, že s úsilím o Stojanovo blahořečení jsme na správné cestě. Před blahořečením musí ještě přijít uznání zázraku na kandidátovu přímluvu. Máme sice řadu hlášení o vyslyšení proseb, které věřící Stojanově přímluvě přisuzují, zatím ale žádné není tak přesvědčivé, aby bylo možné zahájit proces, na jehož konci by papež zázrak uznal. Nejvíce zapotřebí jsou proto modlitby jako výraz lásky k nemocným, jimž chceme vyprosit uzdravení, i jako projev víry, která věří v Boží uzdravující moc a Stojanovu přímluvu.

Vy sám jste prodělal závažné onemocnění covid-19. Pomohla i vám Stojanova přímluva? Myslel jste ve svých modlitbách i na něj?

Nejen já, ale u Stojanova hrobu na Velehradě se modlila skupina lidí za mé uzdravení a streamovali to přes internet. Na každovečerní růženec byly napojeny tisíce lidí po celou dobu, než jsem se uzdravil. I sám ředitel nemocnice vyjádřil svůj podiv nad tím, že se můj stav rychle lepší. Dodal k tomu, že tělo je jen odrazem ducha. Tak jsem si říkal - ano, je vidět, že to není jen duch silné osobnosti, ale jsou za tím ty tisíce lidí, které se za mě modlily.

Když jste sloužil v neděli bohoslužbu, s jakými pocity jste vnímal okamžik, kdy se, byť s omezeným počtem věřících, konala ve „Stojanově kostele“ v Beňově Mše svatá?

Ptáte-li se na pocity, tak především pocit vděčnosti. To mě naplňuje už několik týdnů a považuji to za hlavní pocit.