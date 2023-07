Měsíc výluk. Od 1. srpna nepojedou vlaky na Senici ani na Moravský Beroun

Od úterý 1. srpna nepojedou na některých tratích na Olomoucku vlaky. Správa železnic se pustí do oprav na železnici z Olomouce do Moravského Berouna a z Olomouce do Senice na Hané. Dopravu cestujících zajistí České dráhy náhradními autobusy. Upozorňují na omezení a výlukové jízdní řády.

Výluka na železniční trati. Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek R. Kaša