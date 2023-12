Jaké počasí bude panovat na Štědrý den? Meteorologové ve středu zveřejnili jasnější prognózu. U všech modelů výhled aktuálně počítá s postupným oteplováním od západu v průběhu noci na 24. prosince, případně během dne. V nížinách Olomouckého kraje bude odpoledne až 7 stupňů.

„Numerické modely se již začínají shodovat na vývoji během soboty a neděle,“ informoval ve středu 20. prosince dopoledne na sociální síti Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Aktuální prognóza podle nich počítá u všech modelů s postupným oteplováním od západu v průběhu noci na 24. prosince, případně během dne. „Přesné načasování není zatím jasné,“ uvedli.

Scénář začíná být podle meteorologů podpořen i shodou v takzvaných ansámblových předpovědích - variantách vývoje naznačujících jistotu v předpovědi.

V nížinách by na Štědrý den měly panovat teploty mezi 4 až 8 stupni Celsia a bude zřejmě i větrno.

„Během noci na neděli by se sněžení mohlo objevit i ve středních nebo nižších polohách. Během dne by ale občasné srážky měly přecházet v dešťové i na horách, kde by ale po předchozích sněhových epizodách mělo ležet slušné množství sněhu,“ uvedl ČHMÚ v předpovědi pro ČR.

Ostravské regionální pracoviště ČHMÚ pro Olomoucký kraj upřesňuje nejnižší nedělní teploty 0 až minus 4 a denní maxima 3 až 7 stupňů Celsia. Ráno se může ojediněle objevit náledí.

„V neděli očekáváme převážně zataženo, od západu se sněžením nebo deštěm se sněhem, postupně ve všech polohách déšť. Během dne ubývání srážek,“ uvedl meteorolog Václav Smolka. „Povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, od vyšších poloh čerstvý s nárazy kolem 15 m/s,“ sdělil.

Teplotní rekord by na Štědrý den neměl být pokořen. V Olomouci je z roku 1958 a činí 10,6 stupně Celsia. Naopak nejchladnější 24. prosinec byl v Olomouci v roce 2001, kdy rtuť teploměru spadla na minus 17,9 stupně.