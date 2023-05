Šetřit peníze za energie a osadit solární panely všude tam, kde je to možné. Obcí, které chystají výstavbu vlastních solárních elektráren v Olomouckém kraji, přibývá.

Solární elektrárna má vzniknout na střeše obecního úřadu v Hněvotíně. | Foto: Deník/Magda Vránová

Velmi dobré zkušenosti s fotovoltaikou mají například v Nemili na Šumpersku. Rozšířit ji postupně chtějí na střechy všech obecních budov.

Solární panely na střeše tamní čistírny odpadních vod jsou už od roku 2021. „Vyrobí přibližně jednu třetinu roční spotřeby elektrické energie, která je potřeba k provozu čističky. S elektrárnou jsme spokojeni, velmi se nám osvědčila a už připravujeme další,“ uvedl starosta Petr Šimek.

V plném proudu jsou přípravy projektové dokumentace na několik elektráren. „Počítáme s nimi na školku, školu i obecní úřad, ale v obci je bohužel problém s nedostatečnou kapacitou distribuční sítě. Soláry na budově obecního úřadu nám do té stávající ještě připojí, ale na škole to nepůjde, dokud nebude zdejší distribuční síť posílena. Jinak bychom nemohli do sítě dodávat takzvané přetoky,“ poznamenal starosta.

"Smart" vesnice na Olomoucku. Pořídila špičkové osvětlení ulic i solární zdroje

Do konce letošního roku by rádi zprovoznili solární elektrárnu také v Lutíně na Olomoucku. Panely budou na střeše čistírny odpadních vod a na vodním zdroji. Projekt už je hotový. „Momentálně řešíme podání žádosti o dotaci. Získaná energie bude využita na provoz čističky i zdroje, zejména čerpadel a dalších zařízení. Návratnost při aktuálních cenách elektřiny vychází na pět až šest let,“ sdělil starosta Jakub Chrást.

Lutín si už nechal zpracovat analýzu na další dvě elektrárny, které by měly v budoucnu fungovaly na střeše základní školy a komunitního domu pro seniory.

„Tam jsme ale omezeni kapacitou distribuční sítě. Co si vyrobíme, musíme spotřebovat, protože už nebude možné dodávat do sítě přetoky. Velikost elektráren bude nutné přizpůsobit tomu, co jsme schopni spotřebovat,“ vysvětlil starosta.

Před pár dny podala žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu také obec Hněvotín na Olomoucku. Pustit se tam chtějí hned do tří projektů.

„Žádáme o dotace. Prioritou je pro nás základní škola kvůli provozu vývařovny, druhý projekt je obecní úřad a třetí budova přečerpávací stanice. Školu a obecní úřad bychom rádi měli co nejdříve, snad to stihneme ještě letos. Přečerpávací stanice bude o něco náročnější, protože je tam potřeba úprava střechy,“ sdělil starosta Petr Niessner.

Litovel chce využít k výrobě tepla odpadní vody. Počítá i se soláry na střechách

Hněvotínští si spočítali, že by je solární elektrárny měly přijít na přibližně pět milionů korun, dotace má pokrýt až 58 procent nákladů.

„Ve škole a na přečerpávací stanici spotřebujeme všechno, co vyrobíme. Na obecním úřadě možná nějaké přebytky elektřiny budou, rádi bychom si je pak přeposílali do mateřské školy nebo bytového domu pro seniory. Co vyrobíme na solárech ve škole, to se hned spotřebuje ve vývařovně. Předpokládám, že i tak budeme pořád odebírat elektřinu od energetické společnosti, protože panely zřejmě nepokryjí vše, ale za každý získaný kilowatt-peak (jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny. pozn. red.) budeme rádi,“ dodal hněvotínský starosta.

Slatinice si chtějí vyrábět elektřinu. Přebytky půjdou do termálu a na kluziště

Solární panely plánují na střechách všech obecních budov také Slatinice. Nainstalovat je postupně chtějí na mateřskou a základní školu, šatny sportovního klubu i čistírnu odpadních vod. „Ročně za elektřinu zaplatíme několik milionů korun. Přitom si ji můžeme vyrábět sami,“ řekl již dříve starosta Ondřej Mikmek s tím, že obec do budoucna zvažuje možnost vybudování vlastní distribuční sítě k jednotlivým obecním budovám.