„Proč bych měla ležet s těžkým průběhem, když je očkování. Ráda jsem toho využila. Půjdu i na chřipku,“ svěřila se paní Soňa z Trusovic, když jí sestřička přelepila místo vpichu. „Nebolelo to,“ usmála se sympatická seniorka po přeočkování.

Zejména starší obyvatelé Bohuňovic a okolí zaplnili ve čtvrtek odpoledne ordinaci praktické lékařky poté, co nechala vyhlásit obecním rozhlasem, že je již k dispozici nejnovější vakcína.

„Včera jsem očkovala v terénu imobilní pacienty, zvládli jsme dvanáct, a na dnešek máme připravených sedmdesát dávek, ale obávám se, aby stačily. Zájem je velký,“ hodnotila odezvu bohuňovická praktická lékařka Jarmila Ševčíková, jež je zároveň krajskou předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro dospělé.

Jedná se o upravenou vakcínu podle cirkulujících kmenů. Cílí na aktuálně se šířící subvarianty omikronu, hlavně na subtyp XBB.1.5.

Zájemci o přeočkování proti covidu by se podle epidemiologů měli poradit se svým praktickým lékařem. Uvažovat o aplikaci by měli hlavně starší a chronicky nemocní lidé, a to kvůli riziku vážných komplikací, pokud by se covidem nakazili. Očkování je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

„Ochrana se posílí. Určitě to má smysl. Před podzimní a zimní sezonou bych očkování doporučila i těhotným a kojícím ženám, ale také rodinám, kde pečují i chronicky nemocného,“ poradila lékařka.

Praktici mohou v jeden den aplikovat lidem jak vakcínu proti covidu, tak vakcínu proti sezonní chřipce. Každou do jiného ramene.

„Vakcínu proti chřipce očekáváme již brzy, na přelomu září a října. Zájemci se již hlásí,“ upřesnila Jarmila Ševčíková.

