Olomoucké výstaviště hostí tatéry ze tří zemí

Tetování už dávno není výsadou jen drsných chlapů. Pro ženy i muže se stalo nejen módním doplňkem, ale je jistým symbolem a vyjádřením vlastní individuality.

„Jezdím po podobných akcích již dlouho a moc se mi to líbilo, tak mě napadlo uspořádat něco podobného v Olomouci a povedlo se. Loni to byl první ročník, který se velmi vydařil, takže nebylo pochyb, že letos půjdeme do dalšího,“ prozradil pořadatel Tattoo Action Haná 2020 Vojtěch Havránek.

Bohužel i tuto akci poznamenala pandemie koronaviru.

„Na prvním ročníku jsme hostili tatéry z patnácti zemí celého světa. Byla tu dvě studia z Japonska, dále například z Kyjeva nebo Petrohradu. Mrzí mě to, ale nedá se nic dělat. I navzdory situaci jaká je, jsem moc rád, že jsme mohli tento druhý ročník uskutečnit,“ dodal na závěr Vojtěch Havránek.

Na festival do Olomouce dorazili mistři svého řemesla z Česka, Slovenska a Polska. Po celý den měli doslova plné ruce práce, protože přenést požadovaný motiv na tělo je mnohdy několikahodinová záležitost.

„Myslím si, že správný tatér by měl umět tvořit a mít smysl pro detail. Od mala jsem si kreslila a tvořila. Pak jsem si to jednou vyzkoušela a už to bylo,“ řekla sympatická osmadvacetiletá tatérka Míša z Třince známá jako Mishi, která se této formě zkrášlování lidského těla věnuje pět let.

Mnozí návštěvníci neodolali

Všude bzučely tetovací pistole a návštěvníci mohli obdivovat precizní práci tatérů a tatérek. Mnozí z návštěvníků neodolali a okusili jejich um na vlastní kůži.

„První tetování jsem měla ve 25 letech. Moc se mi to líbí a je součástí mého života. Právě tady Míša je moje dvorní tatérka a já jsem s ní velmi spokojená. Pošlu ji vždy nějakou mou inspiraci a ona to už pak doladí k mé naprosté spokojenosti,“ prozradila s úsměvem Zuzka z Třince, jejíž tělo zdobí za bezmála patnáct let již několik tetování.

Na své si v sobotu přišli i ti nejmenší. Děti si práci tatéra mohly vyzkoušet na pomeranči. Také v neděli se otevřou brány pavilonu A na výstavišti Flora v Olomouci, a to od 10 hodin. Na návštěvníky čeká několik koncertů a také soutěže v tetování, to vše stejně jako v sobotu až do 22 hodin.