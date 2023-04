Pomlázky, kraslice, jarní dekorace a farmářské produkty nabízejí prodejci na Velikonočním jarmarku, který od pátku probíhá v centru Olomouce. Návštěvníci se mohou těšit také na kulturní program, koncerty a vystoupení.

Velikonočně vyzdobené Horní náměstí láká od pátečního dopoledne k návštěvě. V dřevěných stáncích s jarními dekoracemi prodejci nabízejí pomlázky, ručně zdobené kraslice, řemeslné dekorace, proutěné košík a výrobky ze dřeva. Návštěvníci jarmarku si mohou pochutnat na dobrotách z grilu, sladkostech, uzeninách i sýrech.

Pořádající společnost Kulturní Olomouc zve také na zajímavý hudební program. Například na Velký pátek vystoupí skupina Fleret. Představí se také místní skupina Tak co? a nebude chybět ani divadelní představení. Děti se mohou pustit do tvoření v dílničkách, kde se budou malovat kraslice, plést pomlázky a vyrábět jarní brože.

Stánkový prodej probíhá každý den od 10 do 19 hodin (maximálně do 22 hodin), dětské dílničky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 19 hodin. Velikonoční jarmark končí v pondělí 10. dubna.

Kulturní program:

sobota 1.dubna

17 hodin - Tak co? - koncert

neděle 2. dubna

od 13 hodin - Cimbálová muzika z Valašska

7. dubna Velký pátek

17 hodin - FLERET – koncert

8. dubna Bílá sobota

od 13 hodin - Cimbálová muzika Cyril

9. dubna Velikonoční neděle

14 hodin - Strýček Líček – hudební vystoupení pro děti

16 hodin eMillion – divadelní vystoupení na chůdách