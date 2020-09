Výjimku ve fakultce tvoří například přítomnost otce u porodu nebo jednoho zákonného zástupce na dětské klinice.

„V případech závažného zdravotního stavu nebo jeho zhoršení a dále v případech hodných zvláštního zřetele bude umožněna návštěva jedné osoby po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem,“ doplnil mluvčí zařízení Adam Fritscher.

Návštěvníci Nemocnice Šternberk, která spadá pod společnost AGEL, uspějí jen v případě porodnice a oddělení šestinedělí.

Za přítomnými smí přijít jedna osoba v nejbližším příbuzenském vztahu, a to maximálně na hodinu. Při vstupu do budovy platí přísná hygienická opatření včetně měření teploty a zhodnocení zdravotního stavu personálem. Návštěvy jsou povoleny denně od 14.00 do 15.30 hodin. Ostatní lůžková oddělení AGEL zůstanou veřejnosti nepřístupná.

Zákaz platí do odvolání.